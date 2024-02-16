Olası kara operasyonu harekete geçirdi! Mısır'dan Gazze sınırına 'tampon bölge'

İsrail ordusunun Refah'a düzenleyeceği olası bir kara operasyonunun oluşturacağı kitlesel göç, Mısır yönetimini harekete geçirdi. Sina'da 7 metre yükseklikte duvarlarla çevrili tampon bölgenin inşası başladı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürüyor. Sivilleri katletmeye devam eden İsrail, bölgede 28 binden fazla Filistinliyi öldürürken, binlercesini ise yaraladı. Özellikle kadın ve çocukların sığındığı yerleri hedef alan işgalci İsrail ordusunun yeni hedefi ise Refah.

Mısır sınırında yer alan ve 1,5 milyondan fazla sivilin sığındığı Refah'ta bomba sesleri yankılanıyor. İsrail'in bölgeye kara operasyonu gerçekleştirebileceği belirtilirken, Mısır yönetimi de harekete geçti.

TAMPON BÖLGE İNŞA EDİLİYOR

Sina İnsan Hakları Vakfı (SFHR), 12 Şubat'ta Mısırlı yetkililerin harekete geçtiğini belirtti. Açıklamaya göre; Gazze Şeridi'nden kitlesel bir göç olması durumunda mültecileri kabul etmek amacıyla Sina'da 7 metre yükseklikte duvarlarla çevrili tampon bir bölge inşa ediliyor.

Bölgenin 10 gün içinde hazır hale getirilmesi hedeflenirken, çalışmaların Mısır Silahlı Kuvvetleri Mühendislik İdaresi gözetiminde ve yoğun güvenlik önlemleri altında yürütüldüğü belirtildi.

Bölgede yürütülen çalışmalardan görüntüler de paylaşıldı.

100 BİNDEN FAZLA KİŞİYİ BARINDIRABİLECEK

ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ise Mısırlı yetkililere dayandırdığı haberinde; Gazze Şeridi yakınlarında 100 binden fazla kişiyi barındırabilecek duvarlarla çevrili bir bölge oluşturulmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü aktardı.

ABD’li yayın kuruluşu CNN International ise konuyla ilgili haberinde uydudan çekilen fotoğraflara yer verdi ve Mısır'ın Gazze sınırında duvarlarla çevrili yeni bir tampon bölge inşa ettiğini belirtti.