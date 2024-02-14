'Refah cehennemi'ni doktorlar anlattı: Bombalanırsak tanınabilelim diye çocuklarımın bileklerine isimlerini yazdım

İsrail'in 'güvenli bölge' ilan ettiği ve kuzeydeki Filistinlileri zorla göç ettirdiği Refah'taki trajediyi doktorlar anlattı. Sınır Tanımayan Doktorlar, saldırı altında kalan üyesinin mesajını paylaştı: Bombalanırsak tanınabilelim diye çocuklarımın ve ailemin bileklerine ve bacaklarına isimlerini yazdım.

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze’ye saldırı ve işgalinde on binlerce Filistinliyi öldüren İsrail, bölgenin kuzey ve orta kesimlerindeki nüfusun büyük bölümünü, Mısır sınırındaki Refah kentine yığılmaya zorladı.

İsrail saldırılar boyunca kuzeydekiler için "güvenli bölge" ilan ettiği güney bölgesini ise şimdi aynı şekilde karadan işgal etmek ve nüfusu buradan zorla çıkarmak istiyor. Refah'ta 1 milyon 400 bin civarında sivilin sıkıştığı tahmin ediliyor. Bölgede yaşana trajediyi ise doktorlar anlattı.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Refah'taki hava saldırıları altında kalan üyesinin, ailesiyle yaşadığı anları sesli mesajla anlattığını belirtti. MSF, sosyal medya platformu X'te, ismi açıklanmayan doktorun sesli mesajlarının dökümünü paylaştı.

'AİLEMİN BİLEKLERİNE İSİMLERİNİ YAZDIM'

İsrail'in Refah kentine yönelik hava saldırılarına maruz kalan doktor, "Bombalanırsak tanınabilelim diye çocuklarımın ve ailemin bileklerine ve bacaklarına isimlerini yazdım" dedi. Kaldıkları yerin yok edildiğini aktaran doktor, yakınlardaki hava saldırısından kurtulduklarını ancak etraflarında ceset parçaları gördüklerini ifade etti.

'HEPİMİZ ÖLECEĞİZ'

Doktor, "Sağ kurtuldum ancak zihnim için aynısını söyleyemem. Öleceğiz. Hepimiz. Umuyorum ki her an yaşadığımız bu eziyeti durduracak kadar yakın zamanda" diye konuştu. Gidecek başka yerlerinin olmadığını belirten doktor, gün geçtikçe şartların zorlaştığını kaydetti.

Uluslararası toplum, İsrail’i, Refah'a yönelik kapsamlı bir saldırının yeni ve büyük bir trajediye sebep olacağı konusunda uyarıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın olmak üzere 28 bin 473 Filistinli öldürüldü, 68 bin 146 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil alt yapı da tahrip ediliyor.