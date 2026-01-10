Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asif, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu hedef alarak Türkiye ve ABD’ye açık çağrıda bulundu.

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asif, ülkenin en büyük televizyon kanallarından Geo TV’de canlı yayına katıldı. Asif, Türkiye ve ABD’nin İsrail Başbakanı Netanyahu’yu "kaçırarak” mahkemeye çıkarması gerektiğini söyledi.

"İNSANLIĞIN EN KÖTÜ SUÇLUSU"

Canlı yayında konuşan Asif, Netanyahu için "insanlığın en kötü suçlusu" ifadesini kullandı.

Aynı programda Türkiye’nin de Netanyahu’yu kaçırabileceğini dile getirdi. Stüdyo sunucusu kısa bir aranın ardından yayının devam etmeyeceğini söyleyerek programı sonlandırdı.

"TÜRKİYE KAÇIRABİLİR"

Asif, ABD’nin Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu yakalamasını örnek gösterdi ve benzer bir adımın Netanyahu için atılmasını desteklediğini dile getirdi. "Türkiye Netanyahu’yu kaçırabilir ve biz Pakistanlılar bunun için dua ediyoruz” sözleri İsrail'i tedirgin etti.

TUTUKLAMA EMİRLERİ HATIRLATILDI

Muhammad Asif, sözlerinin dayanağı olarak Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni işaret etti. ICC’nin Kasım 2024’te Netanyahu ve eski savunma bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını hatırlattı. Bu sürecin 2025 boyunca uluslararası hukuk gündeminin merkezinde yer aldığına değindi.

