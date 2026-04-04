Papa 14. Leo, Vatikan Şehri’ndeki Aziz Petrus Bazilikası’nda düzenlenen Kutsal Perşembe ve Cuma günü törenlerindeki ayinlere ilk kez başkanlık etti. Perşembe günü düzenlenen Son Akşam Yemeği Ayini’nde beyaz önlük giyen Papa Leo, Hristiyan geleneğine uygun şekilde 12 din adamının ayaklarını yıkadı, kurulayarak öptü. Ertesi gün ise Kutsal Cuma törenine katılan Papa, burada 'prostrasyon' ritüelini gerçekleştirmek üzere yere yüzüstü uzanarak uzun süre dua etti.

12 DİN ADAMININ AYAKLARINI YIKAYIP ÖPTÜ

Perşembe günü düzenlenen Son Akşam Yemeği Ayini’nde beyaz keten önlük giyen Papa Leo, Hristiyan geleneğine uygun şekilde 12 din adamının ayaklarını yıkadı, kurulayarak öptü. Bu ritüel, Hazreti İsa’nın havarilerine son akşam yemeğinde gösterdiği tevazu ve hizmet anlayışını simgeler. Ayak yıkama, Hristiyan inancında liderliğin güçten değil, alçakgönüllülükten doğduğunu anlatan güçlü sembollerden biri olarak kabul edilir.

Papa Francis, 12 yıllık papalık dönemi boyunca ayak yıkama ritüelini genellikle hapishanelerde, mülteci merkezlerinde ve toplumdan dışlanmış gruplar arasında yerine getirdi. Evsizlerin, göçmenlerin ve mahkumların ayaklarını yıkayarak “unutulanlara saygı” mesajını güçlü bir şekilde iletti. Papa XIV. Leo ise vaazında selefi Francis’in bu davranışını hatırlatarak, onun “Bu kalbimden gelen bir görev” sözlerine vurgu yaptı.

YÜZÜSTÜ UZANARAK DUA ETTİ

Papa Leo, Kutsal Hafta kapsamındaki bir diğer ayin için Kutsal Cuma törenine katıldı. Burada 'prostrasyon' adı verilen ritüeli yerine getiren Papa, kırmızı giysiler içinde yere yüzüstü uzanarak uzun süre dua etti.

'Prostrasyon' olarak adlandırılan bu ritüel, Katolik Kilisesi'nde Kutsal Cuma'nın en eski ve simgesel uygulamalarından biri olarak kabul ediliyor. Bu hareket, Hazreti İsa'nın çarmıha gerilişindeki acısına saygı, derin tevazu ve tövbe anlamı taşıyor. Kırmızı renkli giysiler ise İsa'nın kanını ve çektiği çileyi simgeliyor.

