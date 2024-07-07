Paris'te mağaza vitrinleri kara tahtalarla kapatıldı

Fransa'da genel seçimlerin ikinci turu öncesi mağaza vitrinleri tahta plakalarla kapatılarak yağmalanmaya karşı korumaya alındı. Ülkede oy kullanma işlemi yerel saatle 18.00'de sona erecek, Paris gibi büyük kentlerde ise saat 20.00'ye kadar oy kullanılabilecek.

Fransa'da gündem erken seçimler... Seçimlerde ilk turu aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin önde götürdü. Mecliste görev alacak diğer 76 milletvekili ilk turda seçilmişti.

Yaklaşık 68 milyon 400 bin nüfuslu ülkede 49,5 milyon Fransız seçmen, ikinci turda 5 yıl boyunca kendilerini Ulusal Mecliste temsil edecek 501 milletvekilini belirlemek için sandığa gidiyor.

İŞLEK CADDELERİN IŞIKLARI SÖNDÜ

Erken genel seçimlerin 2. turu öncesinde başkent Paris'in işlek caddelerindeki mağaza vitrinlerinin tahta plakalarla kapatıldığı gözlendi. Yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için yapıldığı bildirilen uygulama ile birçok mağaza, yağmalanmaya karşı korumaya alındı.

FRANSA'DA İLK TUR SANDIK SONUÇLARI

Ulusal Mecliste görev yapacak 76 milletvekilinin 39'u aşırı sağ, 32'si sol ittifak, 2'si Macron ittifakı ve kalan 3'ü merkez sağdaki Cumhuriyetçiler ve diğer sağ partilerin adayları oldu. Kalan 501 milletvekili ise yapılacak olan 2.tur oylamayla belirlenecek.

Oy kullanma işlemi, Fransa'nın ana kara topraklarında, yerel saatle 08.00'de başlayıp 18.00'de sona erecek. Paris gibi büyük kentlerde saat 20.00'ye kadar oy kullanılabilecek.

3 İTTİFAK DİKKAT ÇEKİYOR

Seçim yarışında merkez sağcı Cumhuriyetçiler (LR) Partisinin lideri Eric Ciotti ve bazı LR adaylarıyla ittifak yapan aşırı sağcı Jordan Bardella'nın partisi Ulusal Birlik (RN), aşırı sağcıların seçimde galip gelmesinden endişe eden sol ve çevreci partilerin oluşturduğu Halk Cephesi İttifakı ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans’ın iktidar ortakları Demokrasi Hareketi (MoDem) ve Horizons (Ufuklar) ile kurduğu "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte" İttifakı öne çıkıyor.

Araştırma şirketlerinin sandıkların kapanmasından itibaren seçimin tahmini sonuçlarını vermeye başlaması, resmi sonuçların daha sonra İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor.

Resmi verilere göre, yurt dışında yaşayan Fransızlardan internet üzerinden 2. tur için oy kullananların sayısı 460 bin olarak kayıtlara geçti. Ayrıca, ülkenin denizaşırı toprakları olarak adlandırılan Guadeloupe, Guyane, Martinique gibi bölgelerinde oy verme işlemleri dün yapıldı.