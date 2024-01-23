Pasifik'teki ada ülkesinde korkutan deprem! 6,3 ile sallandılar

23 Ocak 2024 18:31 - Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024 18:40

Dünyanın birçok bölgesinden peş peşe deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Dün Çin'in Kırgızistan sınırındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremin ardından bu kez Pasifik sallandı.

Pasifik'teki ada ülkeleri arasında yer alan Vanuatu'da 6,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nden (USGS) yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssü Vanuatu'nun başkenti Port-Vila'nın 43 kilometre güneybatısı olarak belirlendi. 6,3 büyüklüğündeki depremin 37 kilometre derinlikte kaydedildiğini bildirdi.

Depremde can veya mal kaybına ilişkin açıklama yapılmadı.

ÇİN SINIRINDAKİ BİRÇOK ÜLKE SALLANDI

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde dün meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki deprem ise Çin Deprem Ağları Merkezi’ne göre Wushi ilçesinde yerin 22 kilometre derinliğinde yerel saatle 02.09’da kaydedildi.

Deprem, Çin sınırındaki Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan ve Özbekistan’da da hissedildi. Merkezden yapılan açıklamada yerel saatle 16.00 itibarıyla 70 artçı sarsıntı yaşandığı, en şiddetli sarsıntının 5.3 büyüklüğünde meydana geldiği belirtildi.

Depremde Çin’de 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Kırgızistan’da ise can kaybı yaşanmazken, 44 kişinin yaralandığı duyuruldu.