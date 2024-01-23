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    Pasifik'teki ada ülkesinde korkutan deprem! 6,3 ile sallandılar

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Pasifik'te bulunan ada ülkelerinden Vanuatu, 6,3 büyüklüğündeki depremle sallandı. Depremde can veya mal kaybına ilişkin açıklama yapılmadı.

    Pasifik&#039;teki ada ülkesinde korkutan deprem! 6,3 ile sallandılar
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Dünyanın birçok bölgesinden peş peşe deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Dün Çin'in Kırgızistan sınırındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremin ardından bu kez Pasifik sallandı.

    Pasifik'teki ada ülkeleri arasında yer alan Vanuatu'da 6,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

    ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nden (USGS) yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssü Vanuatu'nun başkenti Port-Vila'nın 43 kilometre güneybatısı olarak belirlendi. 6,3 büyüklüğündeki depremin 37 kilometre derinlikte kaydedildiğini bildirdi.

    Depremde can veya mal kaybına ilişkin açıklama yapılmadı.

    Pasifik'teki ada ülkesinde korkutan deprem! 6,3 ile sallandılar

    ÇİN SINIRINDAKİ BİRÇOK ÜLKE SALLANDI

    Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde dün meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki deprem ise Çin Deprem Ağları Merkezi’ne göre Wushi ilçesinde yerin 22 kilometre derinliğinde yerel saatle 02.09’da kaydedildi.

    Deprem, Çin sınırındaki Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan ve Özbekistan’da da hissedildi. Merkezden yapılan açıklamada yerel saatle 16.00 itibarıyla 70 artçı sarsıntı yaşandığı, en şiddetli sarsıntının 5.3 büyüklüğünde meydana geldiği belirtildi.

    Depremde Çin’de 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Kırgızistan’da ise can kaybı yaşanmazken, 44 kişinin yaralandığı duyuruldu.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    DepremPasifikVanuatu
    Haberler > Dünya > Pasifik'teki ada ülkesinde korkutan deprem! 6,3 ile sallandılar
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