Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ülkesindeki bazı siyasi güçlerin Azerbaycan ile sağlanan barışı gözden geçirme çağrısını “ülke güvenliği için ciddi tehdit” olarak nitelendirdi. Paşinyan, barışın kendi çabalarıyla sağlandığını ve savaş kapısını açmak isteyenlerin ülkeyi geriye itmeye çalıştığını vurguladı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ulusa sesleniş konuşmasında ülkesindeki siyasi durum ve güvenlik konularına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Paşinyan, bazı siyasi güçlerin, özellikle Robert Koçaryan, Karen Karapetyan ve Gagik Tsarukyan liderliğinde, Ermenistan ve Azerbaycan arasında elde edilen barışı sorguladığını ve gözden geçirme çağrısı yaptığını belirtti.

"AYNI HATAYA İZİN VERMEMELİYİZ"

Paşinyan, “Bizim sıkıca kapattığımız savaş kapısını bazı güçler açmaya çalışıyor, bu da ülkemizin güvenliği için ciddi tehdittir” diyerek barışın korunmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca, bazı güçlerin ülkeye dışarıdan barış gücü getirilmesini önerdiğini hatırlatan Paşinyan, “Daha önce barış gücünün sonuçlarını hepimiz gördük. Aynı hataların tekrarlanmasına izin vermemeliyiz” ifadelerini kullandı.

Başbakan, Ermenistan’ın barışı garantörlere değil kendi çabalarıyla sağladığını vurgulayarak, yükümlülükleri hukuken çok net ve ayrıntılı bir şekilde tanımlanan bir güvenlik garantisine sahip olduklarını ancak bu mekanizmanın işlemediğini belirtti.

Paşinyan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ermenistan'la Azerbaycan arasında barış, umutlarımızı garantörlere değil, kendimize bağladığımız için sağlandı. Bunu çözmemiz gereken bir görev olarak gördük. Sorunu garantörün aracılığıyla çözeceğimizi düşündüğümüzde bu bizi her seferinde tırmanışa, gerilime, savaşa ve kayıplara götürdü. Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış büyük kayıplar pahasına sağlandı. Biz hayatta kalma gündemini kalkınma gündemiyle değiştirerek yeni bir aşamaya geçtik. Barışı revize etme kapısını açmak isteyen tüm güçler bizi kalkınma çağından hayatta kalma çağına geri itmeye çalışıyor. Tarih göstermiştir ki bu durumda biz kendi ülkemizde değil, başka ülkelerde yaşamak zorunda kalıyoruz. Barışı gözden geçirme çağrısı yapanlar, aslında yabancı ülkelerin temsilcileridir."

