ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in askeri kadrolara yönelik tasfiyesi kapsamında, Ukrayna desteğinde kritik rol oynayan ve Afganistan'dan ayrılan son asker olan Avrupa'daki en üst düzey ABD’li General CD Donahue görevden alındı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ordu kademelerine yönelik başlattığı geniş çaplı tasfiye operasyonunda çok kritik bir hamleye daha imza attı.

Ukrayna'nın Rusya'ya karşı yürüttüğü askeri operasyonlara ve savunma desteğine liderlik eden, Avrupa’daki en üst düzey ABD ordusu subayı General CD Donahue görevden uzaklaştırıldı.

Pentagonda büyük deprem: ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Avrupadaki en üst düzey generali görevden aldı

ORDUDA KORKU ÖRTÜSÜ: "BÜTÜN KADEMELERİ ETKİLEYEN BİR KORKU ORTAMI VAR"

Bakan Hegseth'in, Genelkurmay Başkanı General Randy George'u görevden almasından sadece iki ay sonra General Donahue'yu da tasfiye etmesi ABD ordusunda çok büyük bir huzursuzluğa yol açmış durumda.

Eski üst düzey askeri yetkililer, Savunma Bakanı Hegseth'in en üst kademelere kadar ordunun tamamını doğrudan etkileyen bir korku ortamına neden olduğu ve kararlarının arkasındaki gerekçeleri açıklamadığını dile getirdi. ABD dış politikası ve askeri bürokrasi bu kararlarla çalkalanırken, Hegseth'in son 18 ay içinde Genelkurmay Başkanı General CQ Brown, ABD Donanması Operasyon Şefi Amiral Lisa Franchetti, Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) ve ABD Siber Komutanlığı Başkanı Hava Kuvvetleri Generali Timothy Haugh dahil olmak üzere onlarca yüksek rütbeli subayı görevden aldığı ve birçok terfiyi de gerekçesiz engellediği hatırlatıldı.

AFGANİSTAN'DAN AYRILAN SON ASKERDİ

Görevden alınan West Point mezunu General CD Donahue; Irak, Suriye ve Afrika'da kritik muharebe görevleri yürütmüş, ordunun en seçkin birimlerine komuta etmiş çok deneyimli bir isim olarak biliniyor. Donahue aynı zamanda, 2021 yılında ABD'nin ülkeden çekilme kararı almasının ardından Afganistan topraklarını terk eden "en son ABD askeri" olarak dünya tarihine geçmişti. Savunma Bakanı Hegseth'in bu kadar kritik bir ismi neden görevden aldığı resmi olarak açıklanmadı ancak Pentagon koridorlarında çok konuşulan iddialar var. Bakan Hegseth'in, Biden yönetiminin Afganistan'dan kaotik çekilme sürecini geçmişte çok sert dille eleştirdiği ve bu çekilme koşullarına yönelik kapsamlı bir soruşturma emri verdiği biliniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası