Tahran ile ateşkese karşı çıkan İsrail, savaşın devamı için bastırıyor. Pentagon, Mossad’ın İran’a karşı politikaları öğrenmek için üst düzey yetkilileri takibe aldığını belirledi. Ülkede teyakkuza geçilirken Başkan Trump, daha önce “Anlaşmaya mecburlar” dediği İran’ı “Çok güçlü ve gururlu oldukları için anlaşmaya yanaşmıyorlar” sözleriyle övdü.

Pentagon, İsrail’in ABD yönetiminin İran politikalarına ilişkin bilgi toplama faaliyetlerini artırdığı yönündeki endişeler sebebiyle, karşı istihbarat tehdit seviyesini en üst düzeye çıkardı. NBC News’in haberine göre, isimleri açıklanmayan üç ABD’li yetkili, Savunma İstihbarat Ajansının (DIA), ABD-İsrail-İran hattındaki gerilim ve Washington-Tel Aviv arasında tırmanan tansiyon çerçevesinde izlenecek yola ilişkin yeni bir karşı istihbarat tehdit değerlendirmesi yayımladığını belirtti.

ABD’Lİ YETKİLİLERİ İZLİYORLAR

Hazırlanan yedi sayfalık belgede İsrail’in casusluk ve teknik istihbarat toplama kapasitesinin “kritik düzeyde” olduğu ifade edildi. Pentagon içindeki endişelerden kaynaklandığı iddia edilen bu değerlendirmelerin, İsrail’in “ABD’nin savaşla ilgili çatışmalara dair iç görüşmeleri ve karar alma süreçleri hakkında bilgi elde etmek amacıyla üst düzey ABD’li yetkilileri izlemeye çalıştığı” yönündeki tespitlere dayandığı kaydedildi.

Yetkililer, İsrail’in en yakın müttefiki ABD’ye karşı daha agresif istihbarat faaliyetleri yürüttüğünü ifade etti. Beyaz Saray konuyla ilgili olarak “Bu haber tamamen asılsızdır” ifadesini kullanırken, Pentagon’dan açıklama yapılmadı. Washington’daki İsrail Büyükelçiliği de suçlamaların “asılsız” olduğunu ileri sürdü.

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