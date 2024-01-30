Pile skandalının yankıları sürerken BMBG'den Kıbrıs için yeni karar! Görev süresi uzuyor

Geçtiğimiz ağustos ayında KKTC topraklarındaki yol yapım çalışmasını durdurmaya kalkan Birleşmiş Milletler Barış Gücü ile büyük bir krizin eşiğinden dönülmüştü. Pile krizi henüz sıcaklığını korurken bu defa BMBG, KKTC'nin onayını almadan adadaki görev süresini uzattığını duyurdu. Duruma sert tepki gösteren KKTC Dışişleri Bakanlığı'ndan, "Güvenlik Konseyi, tarafımızın onayını almadan Barış Gücü'nün görev süresini uzatarak hatasını bir kez daha tekrarlamıştır." cevabı geldi.

Geçtiğimiz ağustos ayında KKTC yönetimi 520 Türk’ün yaşadığı Pile köyünü Türk bölgesine bağlayacak yol yapım çalışması sırasında BMBG'nın engeline takılmıştı.

PİLE MÜDAHELESİNİN YANKILARI SÜRERKEN YENİ SKANDAL

BM askerleri beton barikat ve tel örgülerle Pile köyünü kuşatmaya kalkmış, ancak KKTC güvenlik güçleri dozerle, BM engelini kaldırmıştı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yol yapımına devam edeceğini duyurmuş ve BM baskına rağmen inşaat devam etmişti. Bu krizin yankıları sürerken BMBG'dan yine skandal bir karar geldi.

BMBG KKTC'NİN ONAYINI ALMADAN GÖREV SÜRESİNİ UZATTI

BM Barış Gücü Kıbrıs'ta bu ay sonunda bitmesi planlanan görev süresini KKTC'nin onayı alınmadan 31 Ocak 2025 tarihine kadar uzattı.

"BMBG TEMEL İŞLEVİNİ YERİNE GETİREMEZ HALE GELDİ"

KKTC Dışişleri'nden yapılan açıklamada ise BMBG'nin bu kararla Kıbrıs'taki varlığının 60. yıla ulaştığı hatırlatılarak, BMBG'nin Ada'daki iki tarafa eşit davranmak ve anlaşmazlıklara adil çözüm bulmak gibi temel görevlerini yerine getiremediği belirtildi. BMBG'nin tüm taraflarca sürdürülemez olarak kabul edilen statükonun koruyucusu konumuna geldiği kaydedildi.

"BURDAKİ VARLIĞINIZ İYİ NİYETİMİZDENDİ"

BMBG'nin bu zaman kadar KKTC sınırları içerisinde faaliyetlerini sürdürmesinin en büyük nedenin KKTC makamlarının iyi niyetle işbirliği yapmasından kaynaklandığı bildirilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Güvenlik Konseyi, tarafımızın onayını almadan Barış Gücü'nün görev süresini uzatarak hatasını bir kez daha tekrarlamıştır. Kıbrıs Türk tarafının iradesini ve varlığını yok sayan bu yaklaşımı reddediyoruz. Kıbrıs'ın kuzeyinde egemenlik, Kıbrıs Türk halkına ve onun devleti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne aittir. Barış Gücü'nün ülkemizdeki faaliyetlerini meşru bir zeminde yürütmesi şarttır."

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

BMGK üyelerinin geçerliliğini yitirmiş kararlarını gözden geçirmesi ve Ada'da kendi sınırları içinde iki ayrı halk ve iki ayrı devletin varlığına dayalı yeni bir yaklaşım benimsemeleri gerektiği vurgulanan açıklamada, Kıbrıs için tek gerçekçi çözümün mevcut iki devletin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü temelinde iyi komşuluk ilişkisi geliştirmelerinden geçtiği dile getirildi.

PİLE'DEKİ MÜDAHALE HATIRLATILDI

BMGK'nin, BMBG'nin görev süresini uzatma kararında ara bölge ihlallerine ve münhasıran Pile'deki duruma da değinildiği aktarılan açıklamada, "Yaşananların tek sorumlusu tamamen insani amaçlı Yiğitler-Pile yolunun yapımını engellemeye çalışan Barış Gücü'dür. Kıbrıs Türk tarafı konuya ilişkin olarak Barış Gücü ile sağlanan mutabakatın uygulanmasını ve yol inşaatının en kısa sürede tamamlanmasını talep etmektedir. Diğer yandan, Ada'nın sözde tek sahibi olduğu iddiasındaki Rum yönetimi, bu hakimiyetçi tutumunu ara bölgeye de genişletmeye çalışmaktadır. Ara bölgede yaşanan gerginlik ve ihlallerin giderek artması bu çarpık anlayışın bir sonucudur." değerlendirmesine yer verildi.