Polis karakolunda patlama! Hindistan'da amonyum nitrat faciası
Hindistan'ın Cammu ve Keşmir eyaletinde Srinagar kentindeki Nowgam Polis Karakolu'nda ele geçirilen amonyum nitratın incelenmesi sırasında patlama meydana geldi. Terör saldırısı olmadığı, yaralılar olduğu bilgisi aktarıldı.
Hindistan'ın Cammu ve Keşmir eyaleti Srinagar kentinde, Nowgam Polis Karakolu'nda, el konulan amonyum nitratın incelenmesi sırasında meydana gelen bir patlama sonucu yaralılar oldu.
- Patlama terör saldırısı değil.
- Yaralılar olduğu rapor edildi.
Hindistan'ın Cammu ve Keşmir eyaletindeki Srinagar kentinde, Nowgam Polis Karakolu içinde bir patlama meydana geldi.
Patlamanın, ele geçirilen amonyum nitratın incelenmesi sırasında meydana geldiği ve terör saldırısı olmadığı bildirildi.
Yaralılar olduğu rapor edildi.
Ayrıntılar geliyor...
