Avrupa basını, Türkiye’den çıkan sermayenin Polonya’yı Avrupa operasyonları için stratejik bir merkez haline getirdiğini yazdı. Fransa merkezli Euronews’te yer alan haberde, Türk yatırımlarının Polonya’da hızla güç kazandığına dikkat çekilirken, ASELSAN’ın NATO üyesi Polonya ile imzaladığı 410 milyon dolarlık savunma anlaşmasının bu süreci yeni bir boyuta taşıdığı vurgulandı.

Avrupa basınına göre Türkiye’den çıkan sermaye, Polonya’yı Avrupa operasyonları için öne çıkan merkezlerden biri haline getirdi.

Fransa merkezli Euronews’te Jan Bolanowski imzasıyla yayımlanan haberde, Avrupa genelinde yabancı yatırımların gerilediği bir dönemde Türk yatırımcıların Polonya’da hızla güç kazandığına dikkat çekildi.

Polonya’da doğrudan yabancı yatırımlar son yıllarda düşüş gösterse de ülkedeki toplam yabancı yatırım stoku artmaya devam etti.

Bu süreçte Türkiye, Polonya’ya yatırım yapan ülkeler arasında öne çıktı.

Polonya Türk üssü mü oldu? Avrupa basını 410 milyon dolarlık hamleyi yazdı

TÜRK SERMAYESİ AVRUPA MERKEZİNİ POLONYA’YA TAŞIDI

Türk yatırımcılar, Avrupa’daki faaliyetlerini Polonya üzerinden yönetmeye başladı. İş dostu mevzuat, güçlü altyapı ve Avrupa Birliği üyeliği, bu tercihte belirleyici oldu.

Polonya, Türk sermayesi için yalnızca bir yatırım noktası değil, aynı zamanda Avrupa’ya açılan ana üs haline geldi.

Polonya Türk üssü mü oldu? Avrupa basını 410 milyon dolarlık hamleyi yazdı

TÜRK İSTİHDAMI POLONYA EKONOMİSİNE KATKI SAĞLADI

Türk yatırımlarıyla birlikte Polonya’da yüzlerce kişiye istihdam getirdi. Türk insan kaynağı, çok dilli yapısı ve Avrupa pazarlarına erişim kabiliyetiyle öne çıktı.

"Polonya kamu maliyesine vergi ve sosyal güvenlik katkıları yoluyla doğrudan gelir sağladı" diyen yazar, Polonya’nın Avrupa Birliği üyesi olmasının önemine değindi:

"Vergi, istihdam ve çalışma izinleri gibi başlıklarda net kuralların bulunması, Türk sermayesinin uzun vadeli planlarını Polonya üzerinden kurmasını kolaylaştırdı."

JEOPOLİTİK RİSKLERE RAĞMEN TÜRK SERMAYESİ GERİ ADIM ATMADI

Polonya’nın Ukrayna ve Belarus’a komşu olması güvenlik tartışmalarını beraberinde getirse de Türk yatırımcılar bu riskleri yönetilebilir buldu..

Türk sermayesinin, Alman ve İskandinav yatırımcılarla birlikte Polonya’daki varlığını sürdürdüğü aktarıldı.

Polonya Türk üssü mü oldu? Avrupa basını 410 milyon dolarlık hamleyi yazdı

ASELSAN'DAN POLONYA İLE 410 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA

Fransa merkezli basın, Türk yatırımlarının Polonya’da yalnızca ekonomiyle sınırlı kalmadığını, savunma sanayii alanında da stratejik bir boyuta ulaştığını yazdı.

Haberlerde, Türkiye’nin son dönemde Polonya ile geliştirdiği ilişkilerin; yatırım, üretim ve istihdamın ötesine geçerek savunma ve güvenlik iş birliğine dönüştüğüne değinildi.

Türkiye’nin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden ASELSAN, NATO üyesi Polonya ile 410 milyon dolarlık elektronik harp sistemi ihracat sözleşmesi imzaladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirime göre anlaşma, ASELSAN’ın doğrudan satış yoluyla gerçekleştirdiği en büyük savunma ihracatlarından biri oldu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, anlaşmanın Avrupa güvenliği açısından da kritik olduğunu belirterek, ASELSAN’ın elektronik harp kabiliyetlerinin NATO müttefikleri tarafından tercih edilmesinin Türkiye’nin savunma teknolojilerindeki güvenilirliğini ortaya koyduğunu söyledi.

Fransız basınına göre Polonya’nın bu alandaki ihtiyacı, Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte artan drone tehditleri, GPS karıştırma ve elektronik saldırılar nedeniyle hızla yükseldi. Anlaşma sayesinde Polonya, radar tehditlerini tespit etme, karıştırma ve askeri unsurlarını koruma kapasitesini güçlendirmeyi hedefliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası