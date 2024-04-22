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Polonya'dan nükleer silah çıkışı!

Düzenleyen: / Kaynak: Politico
- Güncelleme:
Polonya&#039;dan nükleer silah çıkışı!

Dünya Haberleri  / Politico

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Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, NATO'nun gereksinim duyması halinde ülke topraklarına NATO nükleer silahlarının konuşlandırılmasına izin verebileceklerini söyledi.

Duda, yeni yayınlanan bir röportajda, "Rusya, Kaliningrad üzerinde giderek daha fazla militarize oluyor. Son zamanlarda, nükleer silahlarını Belarus'a taşımaya başladı" dedi.

"NÜKLEER SİLAH KONUŞLANDIRILMASINA HAZIRIZ"

"Müttefiklerimiz, NATO'nun doğu cephesinin güvenliğini güçlendirmek amacıyla nükleer paylaşımın bir parçası olarak nükleer silahları topraklarımızda da konuşlandırmaya karar verirlerse, biz de buna hazırız" ifadelerinde bulundu.

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Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya yönelik tam ölçekli işgalinin başlamasından bu yana, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'ya üstü kapalı şekilde nükleer tehditlerde bulundu ve hatta NATO üyeleri olan Polonya, Litvanya ve Letonya'ya sınırı olan Belarus'a nükleer başlıklar silahlar yerleştirdi.

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"BİR SÜREDİR ABD İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Duda, nükleer paylaşımın Polonya ve ABD arasında "bir süredir" görüşülen bir konu olduğunu belirtti. "Bu konu hakkında birkaç kez konuştum. Sorgulandığımda hazır olduğumuzu ilan ettim" dedi.

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Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov Pazartesi günü "Rusya'nın güvenliğimizi garanti altına almak için gerekli tüm karşı adımları atacağını" ifade etti.

Son zamanlarda New York'a seyahat eden ve 2024 Cumhuriyetçi adayı Donald Trump ile buluşan Duda, eski başkanı memnuniyetle karşıladı ve ikilinin "çok ortak konuları" olduğunu söyledi.

"TRUMP İLE DOSTUZ"

Duda, "O, ABD başkanıyken  dört yıl boyunca doğrudan ABD ile işbirliği yaptığım bir politikacıdır." dedi. "O zamandan beri dostuz. Onunla konuşmayı gerçekten seviyorum, çünkü son derece ilginç bir kişiliği var ve hem siyasi hem de iş alanında çok deneyimi var" şeklinde konuştu.

 
 
 
Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Politico
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