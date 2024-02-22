Putin'den gözdağı gibi hamle! Bombardıman uçağı Tu-160M ile uçtu

Düzenleyen: Şeyda Karaca / Kaynak: Türkiye Gazetesi 22 Şubat 2024 20:15 - Güncelleme: 22 Şubat 2024 20:21 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi

Rusya lideri Viladimir Putin, nükleer silah taşıyabilen Tu-160M bombardıman uçağı ile uçtu. Putin'in nereye gittiği ise 'askeri sır' olarak belirtildi ve açıklanmadı.