Putin'den gözdağı gibi hamle! Bombardıman uçağı Tu-160M ile uçtu
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
Rusya lideri Viladimir Putin, nükleer silah taşıyabilen Tu-160M bombardıman uçağı ile uçtu. Putin'in nereye gittiği ise 'askeri sır' olarak belirtildi ve açıklanmadı.
Rusya lideri Putin, Rusya'ya bağlı Tataristan'ın Kazan şehrinde nükleer silah taşıma kapasitesi bulunan bombardıman uçağı Tu-160M ile bşr uçuş gerçekleştirdi. Uçağı kendisi kullanan Putin'in nereye gittiği ise 'sır' denilerek gizlendi.
Rus lider, dün şehirdeki Gorbunov Uçak Yapım Fabrikası’nda uçağı incelemiş ve kokpite çıkmıştı.
PUTİN'İN GİZEMLİ ROTASI
Kremlin, Putin’in Tu-160M stratejik bombardıman uçağı ile uçuşunun 30 dakika sürdüğünü belirtirken, uçağın rotasını ise “askeri sır” olarak açıkladı.
Putin ise uçuş sonrası ilk açıklamasında "Mükemmel teknoloji, gerçekten yeni nesil. Uçağın komutanına söylediğimi şimdi de Savunma Bakanlığı komutanlarına tekrar söyleyeceğim: Uçağı elbette Silahlı Kuvvetlere kabul edebilirsiniz." ifadelerini kullandı.
NATO'YA GÖZDAĞI
NATO'nun 'Blackjack'i 'Tu-160'ın geliştirilmiş versiyonu olan Tu-160M, ses hızının üzerine çıkabiliyor.
PUTİN 24 YIL SONRA YENİDEN PİLOT KOLTUĞUNDA
Putin 24 yıl önce Başkan Vekiliyken de, Çeçenistan’a Su-27 avcı uçağı ile gitmiş ve aynı uçakla geri dönmüştü.
Kaynak: Türkiye Gazetesi