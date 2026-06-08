İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yönelik suikastın ardından Moskova'nın, Devlet Başkanı Vladimir Putin ve yakın çevresinin güvenliği için kullanılan bazı kamera sistemlerini geçici olarak devre dışı bıraktığını öne sürüldü.

Financial Times'ın istihbarat kaynaklarına dayandırdığı özel haberine göre, yapay zekanın casusluk faaliyetlerinde ulaştığı devrimsel boyutlar, Kremlin'de güvenlik protokollerinin tamamen değiştirilmesine yol açtı.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’e yönelik gerçekleştirilen suikastın ardından harekete geçen Rusya, Devlet Başkanı Vladimir Putin ve en yakın kurmaylarını koruyan özel dijital gözetleme sistemini kapatarak baştan aşağı incelemeye aldı.

Putin'den Hamaney önlemi! Kremlin "içeriden kuşatıldık" diyerek o sistemlerin fişini çekti

HAMANEY SUİKASTINDA KAMERA DETAYI

Kremlin'in en büyük korkusu 28 Şubat’ta Tahran'da düzenlenen ve üst düzey çok sayıda güvenlik bürokratının öldüğü saldırıyla başladı. ABD ve İsrail ittifakının ortak operasyonunda, Hamaney ile ekibinin gizli toplantı yeri ve zamanı, Tahran'daki trafik kameralarından sızdırılan milyonlarca saatlik video görüntülerinin yapay zeka tarafından taranmasıyla tespit edildi.

Yapay zekanın verileri insan kaynaklı istihbarat akışlarıyla birleştirerek korumaların davranış kalıplarını çözmesi ve hedef tespiti yapması, Moskova'yı ayağa kaldırdı. Rusya Federal Güvenlik Servisi Direktörü Alexander Bortnikov'un rejimlerin kendi vatandaşlarını izlemek için milyarlarca dolar harcayarak kurduğu devasa CCTV ağlarının, yazılım nedeniyle artık düşmanların istismar edebileceği en büyük zafiyete dönüştüğünü itiraf etmişti.

Putin'den Hamaney önlemi! Kremlin "içeriden kuşatıldık" diyerek o sistemlerin fişini çekti

ÖZEL GÖZETLEME SİSTEMİ İNTERNETTEN TAMAMEN İZOLE EDİLDİ

Moskova'daki sıradan vatandaşları izleyen 300 bin kameradan tamamen bağımsız olan ve doğrudan Putin’in kişisel güvenliğini sağlayan özel gözetleme ağı, tehdit üzerine güvenlik servisleri tarafından geçici olarak tamamen devre dışı bırakıldı. Rus mühendislerin, siber casusluk faaliyetlerini engellemek amacıyla sistemi internet ağından yüzde yüz yalıtılmış hale getirmesinin ardından özel ağ yeniden aktif konuma getirildi.

Kremlin'in bu derece katı önlemlere yönelmesinde, Ukrayna istihbarat servislerinin Rusya içindeki trafik kameralarına sızarak Moskova'nın merkezinde düzenlediği suikastlar etkili oldu. Nitekim Aralık 2025'te Korgeneral Fanil Sarvarov'un öldüğü bombalı araç saldırısında da cep telefonu konum verileri ile kamera sızıntılarının kullanıldığı belirlenmişti.

Putin'den Hamaney önlemi! Kremlin "içeriden kuşatıldık" diyerek o sistemlerin fişini çekti

"NESNELERİ DEĞİL DAVRANIŞLARI ARIYORLAR"

Yeni yapay zeka araçları, eski nesil yüz tanıma veya plaka takibi yapan algoritmalardan çok daha tehlikeli özellikler barındırıyor. Dil tabanlı arama motorlarına sahip olan yeni siber yazılımlar sayesinde, casuslar sisteme "iki adamın birbirine çanta uzatması", "gün içinde üç kez kıyafet değiştiren şüpheli" veya "aynı noktadan kısa sürede defalarca geçen boyalı araç" gibi yazılı komutlar girerek devasa video arşivlerini dakikalar içinde tarayabiliyor.

Financial Times'a konuşan yetkililer, "Yeni yönetmle birlikte sadece kameralar değil, sosyal medya hareketleri hatta akıllı cihazların mikrofonlarından sızan ses kayıtlarınve seyahat geçmişleri tek bir havuzda birleştiriliyor." dedi.

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