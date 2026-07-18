Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Türk işçilerin kaldığı apartman dairesinin çatı katında çıkan yangında Hataylı 4 Türk vatandaşı alevlerin arasında mahsur kalarak hayatını kaybetti.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad’da, Türk işçilerin kaldığı apartman dairesinde çıkan yangında Hataylı 4 Türk vatandaşı hayatını kaybetti.

ÇATI KATINDA ALEVLERİN ARASINDA MAHSUR KALDILAR

Yangın, başkent Riyad’ın El Nisim bölgesindeki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Türk işçilerin konakladığı binanın çatı katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve tüm katı saran alevlerin arasında kalan işçiler dışarı çıkmayı başaramayarak mahsur kaldı.

Yangında Hatay nüfusuna kayıtlı Türk vatandaşları Ali Şahin Elma, Sinan Çay, Erkan Bent ve Salih Çakır hayatını kaybetti. Aynı dairede kalan 2 Mısır vatandaşının da yangın nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

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CENAZELER MEMLEKETLERİ HATAY’DA TOPRAĞA VERİLECEK

Suudi Arabistan makamlarının incelemelerinin ardından, hayatını kaybeden 4 Türk işçinin cenazelerinin Türkiye'ye nakledilmesi için işlemler başlatıldı. Riyad'da hayatını kaybeden vatandaşların, önümüzdeki günlerde memleketleri Hatay’ın Samandağ ilçesinde düzenlenecek törenle toprağa verileceği bildirildi. Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü aktardı.

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