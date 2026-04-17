Roma'da çok konuşulacak görüntüler! Rama, Meloni'nin karşısında bir kez daha diz çöktü
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, başkent Roma'da bir araya geldi. Rama'nın Meloni'yi karşılarken dizlerinin üstüne çökmesi dikkatlerden kaçmadı.
- Görüşme, İtalya Başbakanlık Sarayı Chigi'de yapıldı.
- Rama, Meloni'yi diz çökerek selamladı, bu Rama'nın daha önceki benzer selamlamalarına da değinildi.
- Meloni, görüşmeyle ilgili sosyal medyadan paylaşım yaptı.
- İki lider, Kasım 2025'teki hükümetler arası zirveyi hatırlatarak ortaklığın güçlendirilmesini ele aldı.
- Görüşülen ortak ilgi alanları arasında bağlantısallık, savunma ve düzensiz göçle mücadele yer aldı.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Roma'da buluştu. Meloni ve mevkidaşı Edi Rama, iki ülke arasındaki işbirliği alanları ile savunma ve düzensiz göçle mücadele konularını görüştü.
BİR KEZ DAHA DİZ ÇÖKTÜ
Meloni, Rama'yı, Başbakanlık Sarayı Chigi'nin avlusunda resmi törenle karşıladı. Karşılama töreninden önce Rama'nın, daha önce de yaptığı gibi Meloni'yi diz çökerek selamlaması dikkati çekti. Edi Rama daha önce de iki kez Meloni'nin karşısında diz çökmüştü.
Rama ile görüşmesine ilişkin Meloni, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.
Meloni, İtalya ve Arnavutluk olarak Kasım 2025’te yaptıkları hükümetler arası zirveyi hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Zirvenin üzerinden 5 ay geçtikten sonra bugün, Chigi Sarayı'nda Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile yapılan görüşme, ülkelerimizin ortak ilgi alanlarındaki özellikle bağlantısallık, savunma ve düzensiz göçle mücadele konularında ortaklığın güçlendirilmesini gözden geçirme fırsatı sağladı."