Romanya sınırında sıcak gelişme: NATO jetleri Rus İHA'larını vurdu
Romanya’nın Ukrayna sınırına yakın Galati kenti yakınlarında, Rusya’ya ait insansız hava aracı (İHA) parçalarının düşmesi sonucu büyük bir hareketlilik yaşandı. Cumartesi sabaha karşı gerçekleşen olayda, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (RAF) ait NATO kontrolündeki uçaklar Rus dronlarını sınırın ötesinde etkisiz hale getirdi.
Romanya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığı gece saatlerinde, Romanya hava sahasının ihlal edildiğinin saptanması üzerine 2 Eurofighter Typhoon savaş uçağının tam yetkiyle havalandırıldığını duyurdu.
NATO hava polisliği kapsamında bölgede bulunan İngiliz jetleri, Romanya hava sahasını korumak amacıyla Ukrayna toprakları üzerindeki Rus dronlarına müdahale ederek onları sınırın ötesinde hedef aldı.
YERLEŞİM YERİNE ENKAZ DÜŞTÜ: 200 TAHLİYE
Müdahale sonrası vurulan İHA'lara ait parçalar, Galati kentindeki Traian Bariyeri bölgesinde bir evin ek binasına ve bir elektrik direğine isabet etti. Ukrayna'nın Reni kenti yakınlarında büyük patlamalar rapor edilirken, Romanya tarafındaki olay yerinde önlemler alındı.
Patlayıcı madde riski ve güvenlik önlemleri kapsamında bölgedeki 200'den fazla kişi tahliye edildi.
Muhtemel bir yangın veya patlama ihtimaline karşı bölgede doğal gaz akışı geçici olarak durduruldu.
Resmi makamlar, enkazın düştüğü bölgede herhangi bir can kaybı yaşanmadığını teyit etti.