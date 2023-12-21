Rus ordusunda 'fare humması' alarmı! Salgın askerleri yedi bitirdi

21 Aralık 2023 19:45 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 20:13

Rusya-Ukrayna savaşı iki yılı aşkın bir süredir devam ediyor. Rusya Ukrayna topraklarındaki işgalini sürdürürken, Ukrayna güçleri ise direnişe devam ediyor. Kış şartlarında giderek zorlaşan savaşa şimdi bir de 'fare humması' eklendi.

RUS ASKERLERİ 'FARE HUMMASI'NA YAKALANDI

Ukrayna'nın doğusundaki Kupyansk'ta bulunan Rus askerlerinin "fare humması" salgını nedeniyle ciddi şekilde hastalandığı, tedavilerinin ise tam olarak sağlanamadığı iddia edildi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın ana istihbarat direktörlüğü resmi Telegram kanalından paylaşılan iddia da Kupyansk'da konuşlanan Rus birliklerinin yarısından fazlasının salgına yakalandığı belirtildi.

FARELERDEN BULAŞIYOR!

Açıklamada, "Hastalık doğası gereği viral ve fare dışkısı tozunun solunması ya da tüketilen gıda ürünlerine karışması yoluyla etkenle doğrudan temasla kemirgenlerden insanlara bulaşır" dendi. Buna ek olarak, hastalığın ilk aşamasının sıradan bir gribe benzediği bildirildi.

GÖZLERİ KANATIYOR, BAŞ AĞRISI VE ATEŞ YAPIYOR

Rus askerlerini "ezip geçen" bu hummanın belirtileri arasında kusma, şiddetli baş ağrısı, 40 dereceye varan ateş, döküntüler, kızarıklık, tansiyon düşmesi, göz kanaması ve mide bulantısı yer alıyor. Hastalığın böbrekleri de etkilediğini belirten yetkililer, enfekte olan Rus askerlerinin bellerinde şiddetli ağrılar olduğunu ve idrara çıkmakta ciddi güçlük çektiklerini söyledi.

ASKERLERDE MEMNUNİYETSİZLİK ARTTI

Ukrayna'nın istihbarat kanadı, Rus askerlerin tıbbi yardım ve kışlık malzeme eksikliği yaşadığını bu nedenle orduda memnuniyetsizliğin arttığını ve humma salgınının son nokta olduğunu bildiriyor.

Telegramdan yapılan açıklamada, askerlerinin humma şikayetleri ise Rus komutanlar tarafından operasyonlara katılmamak için bahane olarak değerlendiriliyor.

ASKERLERİN SAVAŞMA KABİLİYETİ AZALDI

Fare hummasının ise Rus askerlerin savaşma kabiliyetini ciddi ölçüde azalttığı, askerlerin hastalansalar ya da yaralansalar bile ayrılmalarına izin verilmediği öne sürüldü. Bunun sebebinin ise askerkerin geri dönmeyeceği endişesi olarak açıklandı.

Rusya lideri Vladimir Putin'in kararnamesi gereği 130 bin Rus genci geçtiğimiz eylül ayında zorunlu askerliğe tabi tutulmuş, yıl başından bu yana da 335 binden fazla kişi sözleşmeli ve gönüllü olarak askerlik hizmetine girmişti.