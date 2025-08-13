Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Rus tehdidine karşı çocuklarını eğitiyorlar! Baltık ülkesinden savaş hazırlığı

Kaynak: Anadolu Ajansı
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Litvanya, muhtemel Rusya tehdidine karşı çocuklar ve yetişkinlere yönelik kapsamlı drone eğitim programı başlatıyor. Proje kapsamında 2028’e kadar 22 binden fazla kişinin drone kontrol becerisi edinmesi hedefleniyor.

Rusya-Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle sürerken, çatışmaları yakından takip eden Baltık ülkeleri de savaş önlemleri almaya başladı.

The Guardian gazetesinin haberine göre, bu eğitim programı, Litvanya’nın muhtemel Rusya tehdidine karşı kapasite artırma çabalarının bir parçası olarak planlandı.

Rus tehdidine karşı çocuklarını eğitiyorlar! Balık ülkesinden savaş hazırlığı - 1. Resim

8-10 YAŞLARINDAKİ ÇOCUKLARI EĞİTECEKLER

Farklı yaş gruplarına yönelik eğitim kapsamında, 8-10 yaşlarındaki üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine basit dron yapımı ve uçurma, lise öğrencilerine ise dron parçaları tasarlama, üretme ve gelişmiş dronlar yapıp uçurma öğretilecek.

Litvanya hükümeti, 3,3 milyon avro harcayarak FPV dronlar, kontrol ve görüntü iletim sistemleri ile insansız hava araçları (İHA) eğitimine yönelik bir mobil uygulama da dahil olmak üzere özel ekipmanlar satın almayı planlıyor.

Litvanya Savunma Bakanı Dovile Sakaliene, 2028’e kadar 15 bin 500 yetişkin ve 7 bin çocuğun dron kontrol becerisi edinmesini planladıklarını ve ülkenin birçok bölgesinde dron eğitim merkezleri açmayı hedeflediklerini bildirdi.

Rus tehdidine karşı çocuklarını eğitiyorlar! Balık ülkesinden savaş hazırlığı - 2. Resim

Savunma ve Eğitim Bakanlıklarının ortak girişimiyle başlatılan eğitimler, "sivil direniş eğitimini genişletme" çabasının bir parçası olarak ders dışı kurslar şeklinde düzenlenecek ve çocukların teknik bilgisini derinleştirmeyi amaçlayacak.

