Lufthansa, “En İyi Belgesel” Oscarı’nı alan Pavel Talankin’in heykelciğini ‘silah’ sayıp uçağa almadı. Yönetmen indiğinde heykel yoktu... Hava yolu şirketi özür dileyerek olayla ilgili soruşturma başlattığını açıkladı.

“Mr Nobody Against Putin” isimli yapımı ile “En İyi Belgesel” Oscar’ını kazanan Rus yönetmen Pavel Talankin’in heykelciği kayboldu.

Rus yönetmenin Oscar ödülü uçakta kayboldu! Lufthansa özür diledi...

OSCAR'I "SİLAH" SAYDILAR!

Talankin 29 Nisan’da New York’tan Almanya’ya uçarken ödülünü de kabin bagajında götürmek istedi. Ancak John F. Kennedy Havalimanı güvenliği, “silah” olarak kullanılabileceği gerekçesiyle Talankin’in heykelciği yanına almasına izin vermedi.

HEYKELİ KAYBEDİP, ÖZÜR DİLEDİLER

Yönetmenin seyahat ettiği hava yolu şirketi Lufthansa’nın yönlendirmesiyle bir kutuya konulan Oscar heykelciğinin, Rus yönetmenin alt bagaj hakkı olmaması sebebiyle başka bir şekilde taşınmasına karar verildi. Daha sonra aranan heykelciğin kaybolduğu açıklandı. Alman hava yolu şirketi Lufthansa, özür dileyerek olayla ilgili soruşturma başlattığını açıkladı.

