Rusya iddiaları reddetti! "Çocuk hastanesini vurmadık"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın dün başkent Kiev'e düzenlediği yoğun füze saldırısında çocuk hastanesinin zarar gördüğünü duyurdu. Yapılan son açıklamada saldırılarda can kaybının 36'ya, yaralı sayısının ise 166'ya yükseldiği belirtildi.

Bu gelişmenin ardından Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Moskova'da gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Peskov, Rusya'nın Kiev'deki bir çocuk hastanesini vurduğuna yönelik Ukrayna tarafından yöneltilen suçlamaları reddetti.

"SİVİL HEDEFLERİ VURMADIĞIMIZ KONUSUNDA ISRAR EDİYORUZ"

Rusya'nın sivil yapıları hedef almadığını söyleyen Peskov, "Sivil hedefleri vurmadığımız konusunda ısrar ediyoruz. Saldırılar, öyle ya da böyle (Ukrayna yönetimi) rejimin askeri kapasitesiyle bağlantılı kritik altyapıyı ve askeri tesisleri hedef alıyor" ifadelerini kullandı.

Peskov, Kiev'de füzeyle vurulan çocuk hastanesine ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı tarafından açıklama yapıldığını hatırlatarak, "Sivil hedeflere yönelik saldırı ihtimalini kesinlikle dışlayan ve savunma sisteminden fırlatıldıktan sonra düşen bir füzenin olduğu bilgisini içeren Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasını dikkate alın" diye konuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'de yayınlanan çok sayıda fotoğraf ve görüntünün, yıkımların Ukrayna'ya ait savunma sistemi füzesinin düşmesi sonucu oluştuğunu gösterdiğini bildirmişti.