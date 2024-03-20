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Rusya: Ukrayna'da barış inisiyatifi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a minnettarız

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Rusya: Ukrayna&#039;da barış inisiyatifi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a minnettarız

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye’nin Ukrayna’da müzakere masasına dönülmesi hususunda her türlü kolaylaştırıcı rolü oynamaya hazır olduğuna yönelik açıklamasına Rusya'dan cevap geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, "Türk tarafının ve bizzat Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın inisiyatifi için minnettarız" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya ile Ukrayna arasında barışın sağlanması yönündeki inisiyatifi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a minnettar olduklarını söyledi.

"MİNNETTARIZ"

Zaharova, düzenlediği haftalık basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye’nin Ukrayna’da müzakere masasına dönülmesi hususunda her türlü kolaylaştırıcı rolü oynamaya hazır olduğuna yönelik açıklamasını değerlendirdi. Durumun çözümü, barış ve müzakere süreci lehinde konuşan, arabuluculuk çabalarını sunan herkese minnettar olduklarını belirten Zaharova, bu tip tekliflerde bulunan ülke ve hükümetlerin az olmadığını hatırlattı.

"ERDOĞAN'IN İNİSİYATİFİ İÇİN DE GEÇERLİDİR"

Zaharova, "Kolektif Batı'nın tüm gezegene neyi dayattığını anlayan dünya, uzun yıllardır yaptığımız gibi barışı, barışçıl bir senaryoyu, barışçıl bir çözümü giderek daha aktif bir şekilde destekliyor." dedi.

Bu yöndeki tekliflerin ne kadar gerçekçi olup olmadığına bakmadan herkese minnettar olduklarının altını çizen Zaharova, şöyle devam etti: "Bu, kolektif Batı'nın, gerilimi tırmandırmaya yönelik saldırgan nitelikte bitmek bilmeyen açıklamalar yaptığı, silah tedarikine devam ettiği ve terör faaliyetlerini desteklediği bir dönemde barışa doğru ilerlemekle ilgili çok önemli bir mesajdır. Bu nedenle herkese minnettarız. Bu aynı şekilde Türk tarafının ve bizzat Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın inisiyatifi için de geçerlidir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet başkanlığı seçimi zaferini tebrik etmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye'nin Ukrayna'da müzakere masasına dönülmesi konusunda her türlü kolaylaştırıcı rolü oynamaya hazır olduğunu ifade etmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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