Rusya'dan 'kombine' hava saldırısı! Enerji altyapısı ve devlet binaları hedefte
Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü (GUR), Rusya’nın ülke genelinde kritik altyapıları hedef alan uzun süreli ve yoğun bir hava saldırısı başlattığını açıkladı. Saldırılarda yüzlerce SİHA kullanıldığı, enerji ve askeri tesislerin hedef alındığı bildirildi.
Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü (GUR), Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik geniş çaplı ve uzun süreli bir hava saldırısı başlattığını duyurdu.
GUR tarafından yapılan açıklamada, ülkenin farklı bölgelerine çok sayıda silahlı insansız hava aracının (SİHA) yönlendirildiği belirtilerek, saldırıların 'kombine' bir hava operasyonu niteliği taşıdığı ifade edildi.
ENERJİ ALTYAPISI VE DEVLET BİNALARI HEDEFTE
Açıklamada, Rusya’nın SİHA’larla Ukrayna hava savunma sistemlerini yıpratmayı amaçladığı, ardından ise seyir ve balistik füzelerle saldırıların devam etmesinin beklendiği kaydedildi. Hedefler arasında enerji altyapısı, askeri sanayi tesisleri ve devlet binalarının bulunduğu iddia edildi.
6 KİŞİ ÖLDÜ, ÇOK SAYIDA YARALI VAR
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, saldırılarda ülkenin farklı bölgelerinin hedef alındığını ve can kayıpları yaşandığını bildirdi. Zelenskiy, 6 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin ise yaralandığını açıkladı.
Saldırılar sırasında Ukrayna’ya yaklaşık 800’e yakın SİHA gönderildiğini belirten Zelenskiy, bunun Rusya’nın en yoğun hava saldırılarından biri olduğunu ifade etti.
Zelenskiy ayrıca saldırıların uluslararası siyasi gelişmelerle zamanlamasına dikkat çekerek, Rusya’nın küresel gündemi etkilemeye ve Ukrayna üzerindeki baskıyı artırmaya çalıştığını savundu.
Saldırıların özellikle NATO sınırına yakın bölgelerde yoğunlaştığı da bildirildi.