Mozambik'te kolera salgını devam ediyor. 28 Ocak'ta 135 yeni vaka ve 12 ölümle birlikte toplam vaka sayısı 3 bin 226'ya, ölüm sayısı ise 48'e yükseldi. Nampula eyaleti en fazla vakaya ve ölüme sahne oldu.

Mozambik'te etkisini sürdüren kolera salgınında bir günde 135 yeni vaka tespit edilirken, 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal Halk Sağlığı Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülke genelinde 3 Eylül 2025 ile 27 Ocak 2026 tarihleri arasında 3 bin 91 vakanın tespit edildiği salgında 36 ölüm kaydedildiği belirtildi.

Salgında bir günde 12 kişi öldü! Kolera Mozambik'i esir aldı

Buna göre, 135 yeni vakanın tespit edildiği 28 Ocak'ta 12 kişinin kolera nedeniyle ölmesiyle toplam vaka sayısının 3 bin 226'ya, salgın kaynaklı can kaybının ise 48'e yükseldiği duyuruldu.

Salgının bölgelere göre dağılımında Nampula eyaleti 1576 vaka ve 19 ölümle ilk sırada yer aldı.

Mozambik hükümeti, eylül ayında onaylanan yaklaşık 418,5 milyon avroluk eylem planıyla 2030 yılına kadar kolerayı ülkede bir halk sağlığı sorunu olmaktan çıkarmayı hedefliyor.

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan kolera, şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık, tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor. Temiz su ihtiyacının karşılanamaması, tıbbi müdahalenin anında ve etkili yapılamaması, hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

