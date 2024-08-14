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Savaş ABD’ye taşındı! Müslüman siyasetçi hedefte

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Savaş ABD’ye taşındı! Müslüman siyasetçi hedefte

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Amerika’da İsrailli bağışçılar, Müslüman olan Minnesota Temsilciler Meclisi Üyesi İlhan Omar’ın seçimi kaybetmesi için rakibine binlerce dolar yağdırmaya başladı.

Orta Doğu’da gerilim had safhaya çıktığı sırada, İsrail yanlıları savaşı ABD’ye kadar taşıdı. ABD’de İsrail yanlısı bağışçılar, Minnesota Temsilciler Meclisi Üyesi Ilhan Omar’ın eyaletteki ön seçimleri kaybetmesi için rakibi Don Samuels’e on binlerce dolarlık bağış topladı.

Temsilciler Meclisindeki Demokratlar içinde “The Squad” (takım) olarak bilinen “liberal-ilerici” gruptaki Cori Bush ve Jamaal Bowman’ın, Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesinin (AIPAC) milyonlarca dolar harcaması sebebiyle ön seçimleri kaybetmesinin ardından, Omar için de yeni bir kampanyanın startı verildi.

ABD’de yayın yapan haber sitesi The Intercept “Don Samuels yanlısı siyonistler Omar’a karşı” isimli WhatsApp grubuna erişim sağlayarak Omar’a karşı yürütülen kampanyada sadece 24 saat içinde yaklaşık 100 bin dolar toplandığına ilişkin ekran görüntüsünü paylaştı.

OMAR, BAĞIŞTA ÖNDE

ABD Kongresi Temsilciler Meclisine 2018 ara seçimlerinde giren ve ilk başörtülü Müslüman temsilcisi olan Omar, rakibi Don Samuels’in topladığı 535 bin doların üç katını toplayarak (1,6 milyon dolar) rakibinin açık ara önünde bulunuyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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