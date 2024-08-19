Lübnan'a gece yarısı bombalar yağdı, Hizbullah'a ait silah deposu havaya uçtu

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Ağustos 2024 21:33 - Güncelleme: 19 Ağustos 2024 22:24 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi

İsrail, Lübnan'daki İran destekli güçlere gece yarısı bomba yağdırdı. Lübnan'a yapılan hava saldırısında İran destekli Hizbullah'a ait bir silah deposu havaya uçtu. Saldırı sonrası büyük bir patlama meydana geldi.