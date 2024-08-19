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Lübnan'a gece yarısı bombalar yağdı, Hizbullah'a ait silah deposu havaya uçtu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail, Lübnan'daki İran destekli güçlere gece yarısı bomba yağdırdı. Lübnan'a yapılan hava saldırısında İran destekli Hizbullah'a ait bir silah deposu havaya uçtu. Saldırı sonrası büyük bir patlama meydana geldi.

Gazze'de aylardır katliam yapan İsrail, Ortadoğu'yu kan gölüne çevirdi. İran destekli Hizbullah güçleriyle çatışmalarını sürdüren İsrail, bugün Lübnan'a hava saldırısı gerçekleştirdi.  

İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI LÜBNAN'IN ÜSTÜNDE

Lübnan medyasına göre İsrail savaş uçakları, Baalbek kentine bağlı 3 beldeye hava saldırıları düzenledi. Baalbek'teki Duhur el-Ayrun, Curud Nebi Şit ve Suheyle beldelerinin peş peşe hedef alındı. Lübnan semalarında İsrail İHA'larının görüldüğü ifade edildi.

PATLAMANIN ARDINDAN MANTAR BULUTU OLUŞTU

Baalbek bölgesinde yer alan Nabi Chit köyü yakınlarına hava saldırısında Hizbullah'a ait bir silah deposu havaya uçtu. Kameralar tarafından kaydedilen görüntülerde büyük bir patlamanın yaşandığı görüldü. Patlamanın ardından mantar bulutu oluştu

YARALILAR VAR

İsrail'in Lübnan'ın doğusundaki Baalbek'e düzenlediği hava saldırısında 4 kişi yaralandı. Lübnan medyası yaralı sayısını 8 olarak açıkladı. Yaralıların 2'sinin Suriye vatandaşı olduğu öğrenildi.

İSRAİL: EN BÜYÜK SİLAH DEPOSUNU VURDUK

İsrail Savunma Bakanlığı Sözcüsü: "Kısa bir süre önce Bekaa Vadisi'nde Hizbullah örgütünün en büyük silah depolarını hedef aldık." açıklamasını yaptı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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