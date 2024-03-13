Savaşın ayak sesleri! İsrail, Lübnan'da bir aracı ve motosikleti havaya uçurdu

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde bir araç ve motosiklete yönelik hava saldırısı düzenledi. Ortalık yangın yerine dönerken ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail'e ait insansız hava araçları (İHA) Sur kentinin güneyindeki el Huş kara yolu üzerinde bir araca ve motosiklete saldırı düzenledi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Saldırı nedeniyle araçtaki kişiler arasında ölü ve yaralıların olduğu ifade edildi. Seyir halinde hedef alınan araca ilişkin yayımlanan görüntülerde, aracın tamamen alev aldığı görülüyor. Söz konusu saldırıda hedef alınan kişilerin Hizbullah mensubu veya sivil olduklarına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

5 AYDA BİNLERCE KEZ VURDULAR

İsrail ordusu, 5 ay içinde Hizbullah ile girilen çatışmalarda, 4 bin 300'den fazla hedefi vurduğunu ve bunun sonucunda 300 kişiyi öldürdüğünü açıkladı. Ordudan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Bölge Komutanlığı ile Hava Kuvvetleri, 5 ay boyunca Lübnan ve Suriye'de Hizbullah'a ait hedeflere 1200'den fazla hava saldırısı, 3100'den fazla da karadan saldırı düzenledi.

Savaşın başlamasından bu yana aralarında 5'i üst düzey komutan olmak üzere 300'den fazla silahlı Hizbullah unsuru öldürüldü, 750'den fazla silahlı unsur da yaralandı. Hizbullah, dün yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinde yaşanan çatışmalarda saflarındaki ölü sayısının 240'a yükseldiğini kaydetmişti.