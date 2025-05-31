Savaş gerginliğinin ortasında bir felaket daha! Sel kabus gibi çöktü: 22 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı 31 Mayıs 2025 18:14 - Güncelleme: 31 Mayıs 2025 18:25 - Güncelleme:

Hindistan-Pakistan arasındaki savaş gerginliği sürerken, Hindistan'ı bir felaket daha vurdu. Yetkililer, ülkenin kuzeydoğusunda bulunan birçok eyalette ilk belirlemelere göre 22 kişinin şiddetli yağışlardan, ani sel ve toprak kaymalarından öldüğünü bildirdi.

Hindistan'da muson mevsiminin başlamasıyla hava koşulları hayatı olumsuz etkiliyor. Ülkedeki sel felaketi ise adeta kabusa neden oldu. 22 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Yetkililer, ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Assam, Arunaçal Pradeş, Mizoram ve Tripura eyaletlerinde ilk belirlemelere göre 22 kişinin şiddetli yağışlardan, ani sel ve toprak kaymalarından öldüğünü bildirdi. Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), gelecek günlerde bölgede sağanağın devam edeceği uyarısında bulundu. Her yıl haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları, ülkede büyük hasara yol açıyor.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Batıkan Altaş