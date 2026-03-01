Pakistan, sınır hattında tırmanan gerilim sonrası Afganistan’a yönelik başlattığı askeri operasyonu “hedefler tamamen gerçekleşene kadar” sürdüreceğini açıkladı.

Pakistan yönetimi, Afganistan sınırında son haftalarda artan çatışmaların ardından başlattığı askeri harekâtı kararlılıkla sürdüreceğini duyurdu. Güvenlik kaynakları, Afgan tarafındaki bazı kontrol noktalarının hedef alındığını ve operasyonun belirlenen askeri hedefler tamamlanana kadar devam edeceğini bildirdi.

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Afgan tarafında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda askeri unsurun devre dışı bırakıldığını öne sürdü. Tarar, onlarca kontrol noktasının imha edildiğini, bazı noktaların ele geçirildiğini ve hava operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Sınır hattında tansiyon zirvede

KARŞILIKLI SUÇLAMALAR VE ARTAN GERİLİM

Gerilim, Pakistan’ın şubat ayı sonunda sınır hattında “terör kampı” olarak nitelendirdiği noktalara yönelik operasyon düzenlediğini açıklamasıyla tırmandı. İslamabad yönetimi, son dönemde ülkede artan bombalı saldırıların sorumluluğunu Afganistan topraklarında konuşlandığını savunduğu Pakistan Talibanı’na (TTP) bağlı unsurlara bağlıyor.

Afganistan Savunma Bakanlığı ise Pakistan’ın saldırılarına “uygun zamanda ve ölçülü şekilde” karşılık verileceğini açıkladı. Kabil yönetimi ayrıca, hedef alınan bölgelerin sivil alanlar olduğunu savunarak Pakistan’ın iddialarını reddetti.

Afgan yetkililer, karşılıklı saldırılarda onlarca kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda yaralı bulunduğunu duyurdu. Tarafların açıkladığı can kaybı sayıları arasında belirgin fark bulunuyor.

