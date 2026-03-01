Sınır hattında tansiyon zirvede! "Operasyon hedeflere ulaşana kadar sürecek"
Pakistan, sınır hattında tırmanan gerilim sonrası Afganistan’a yönelik başlattığı askeri operasyonu “hedefler tamamen gerçekleşene kadar” sürdüreceğini açıkladı.
Pakistan, Afganistan sınırında artan çatışmalar ve terör iddiaları üzerine başlattığı askeri harekâtı sürdürürken, Afganistan saldırıları reddederek karşılık vereceğini açıkladı ve iki ülke arasındaki gerilim tırmandı.
- Pakistan, Afganistan sınırında artan çatışmalar ve ülkedeki terör saldırılarının sorumluluğunu Pakistan Talibanı'na (TTP) atfederek askeri harekât başlattı.
- Pakistan yönetimi, operasyonun belirlenen askeri hedefler tamamlanana kadar kararlılıkla sürdürüleceğini duyurdu.
- Pakistan, Afgan tarafında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda askeri unsurun devre dışı bırakıldığını ve kontrol noktalarının hedef alındığını iddia etti.
- Afganistan, Pakistan'ın saldırılarını reddederek hedef alınan bölgelerin sivil alanlar olduğunu savundu ve "uygun zamanda ve ölçülü şekilde" karşılık verileceğini açıkladı.
- Her iki taraf da karşılıklı saldırılarda can kayıpları olduğunu bildirirken, açıklanan sayılar arasında belirgin farklar bulunuyor.
Pakistan yönetimi, Afganistan sınırında son haftalarda artan çatışmaların ardından başlattığı askeri harekâtı kararlılıkla sürdüreceğini duyurdu. Güvenlik kaynakları, Afgan tarafındaki bazı kontrol noktalarının hedef alındığını ve operasyonun belirlenen askeri hedefler tamamlanana kadar devam edeceğini bildirdi.
Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Afgan tarafında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda askeri unsurun devre dışı bırakıldığını öne sürdü. Tarar, onlarca kontrol noktasının imha edildiğini, bazı noktaların ele geçirildiğini ve hava operasyonları düzenlendiğini belirtti.
KARŞILIKLI SUÇLAMALAR VE ARTAN GERİLİM
Gerilim, Pakistan’ın şubat ayı sonunda sınır hattında “terör kampı” olarak nitelendirdiği noktalara yönelik operasyon düzenlediğini açıklamasıyla tırmandı. İslamabad yönetimi, son dönemde ülkede artan bombalı saldırıların sorumluluğunu Afganistan topraklarında konuşlandığını savunduğu Pakistan Talibanı’na (TTP) bağlı unsurlara bağlıyor.
Afganistan Savunma Bakanlığı ise Pakistan’ın saldırılarına “uygun zamanda ve ölçülü şekilde” karşılık verileceğini açıkladı. Kabil yönetimi ayrıca, hedef alınan bölgelerin sivil alanlar olduğunu savunarak Pakistan’ın iddialarını reddetti.
Afgan yetkililer, karşılıklı saldırılarda onlarca kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda yaralı bulunduğunu duyurdu. Tarafların açıkladığı can kaybı sayıları arasında belirgin fark bulunuyor.