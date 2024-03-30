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Somali'de anayasa değişikliği: Artık halk seçecek

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Somali&#039;de anayasa değişikliği: Artık halk seçecek

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Afrika ülkesi Somali'de meclis anayasada değişikliğe gitti. Değişiklikle birlikte cumhurbaşkanı ve milletvekillerini bundan sonra halk seçecek. Ayrıca cumhurbaşkanının görev süresi de 4 yıldan 5 yıla çıkarıldı.

Somali Meclis Başkanı Şeyh Adan Madobe, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, anayasada değişiklik yapıldığını duyurdu. Madobe, yapılan değişikliğe göre bundan sonra cumhurbaşkanı ve milletvekillerini halkın seçeceğini belirtti.

Alınan kararla cumhurbaşkanının görev süresinin 4 yıldan 5 yıla çıktığını da açıklayan Madobe, cumhurbaşkanına, başbakanı atama ve istediği zaman görevden alma yetkisi de verildiğini kaydetti.

Somali meclisinde alınan karar, bazı siyasetçiler ve Putland gibi bazı eyaletler tarafından eleştirildi.

Somali, "4.5 sistemi" olarak adlandırılan kabile merkezli sistemle yönetiliyor. Mecliste ülkenin dört büyük kabilesi eşit sayıda temsil edilirken, diğer kabileler ise bunun yarısı oranında kendi seçtiği vekillerle mecliste temsil ediliyor.

Öte yandan Afrika ülkesi Togo'da da geçtiğimiz günlerde anayasa değişikliği ile başkanlık sisteminden parlamenter sisteme geçiş yapıldı. Böylelikle daha önce halk tarafından seçilen cumhurbaşkanı artık parlamento tarafından seçilecek.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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