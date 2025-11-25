DIŞ HABERLER SERVİSİ
Sosyal medyanın konuştuğu 'tuvalet'! Metrelerce yükseklikten düştü, görenler şaşkına döndü
İspanya Sevilla'da Puente del Centenario köprüsünde restorasyon çalışmaları sırasında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Vinçle taşınan bir tuvalet kabini, metrelerce yükseklikten trafikteki araçların üzerine düştü. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, tuvaletin içindekiler arabalara sıçradı.
İspanya Sevilla'da Puente del Centenario köprüsünde yapılan yenileme çalışmaları sırasında yaşanan olay, görenleri şaşkına çevirdi.
PORTATİF TUVALET METRELERCE AŞAĞIYA DÜŞTÜ
Vinçle taşınan portatif bir tuvalet kabini, metrelerce yükseklikten trafikteki araçların yanına düştü. El Pais gazetesi, olaydan sonra köprüdeki restorasyonun devam ettiğini belirterek trafiğin kısa süre sonra açıldığını bildirdi.
YARALANAN OLMADI
Portatif tuvalet şans eseri araçların üzerine düşmezken, olayda yaralanan olmadı. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, görüntüler sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı.
