Suriye’nin Lazkiye kentinde eski Esad rejimiyle bağlantılı silahlı grupların saldırısında en az 4 kişi öldü, 100’den fazla kişi yaralandı. Geçiş hükümeti ülke genelinde alarm seviyesini yükseltti.

Suriye’nin kuzeybatısındaki Lazkiye kentinde, Esad döneminden kalan yapılarla bağlantılı silahlı gruplar güvenlik güçlerini hedef aldı. Devlet medyasına yansıyan bilgilere göre saldırılar sırasında en az 4 kişi hayatını kaybetti, 108 kişi yaralandı. Çatışmalar Lazkiye merkezinin yanı sıra yakınlardaki Ceble kentinde de yaşandı.

PROTESTOLAR SIRASINDA KAN AKTI

Şiddet olayları, güvenlik güçlerinin kıyı ve orta bölgelerde düzenlenen protestoları kontrol altına almak için görevlendirilmesiyle patlak verdi.

Görgü tanıkları, artırılan güvenlik önlemlerine rağmen silahlı kişilerin güvenlik güçlerine ve araçlarına ateş açtığını aktardı. Yetkililer, saldırıların kamu düzenini bozmayı amaçlayan koordineli eylemler olduğunu duyurdu.

MEZHEPÇİ ÇAĞRILAR VE FEDERALİZM SLOGANLARI

Protestoların, eski Baas rejimiyle bağlantılı Ghazal isimli isim tarafından organize edildiği bilgisi paylaşıldı. Gösterilerde “federalizm” çağrıları yapıldı, Şam’daki yönetime karşı sloganlar atıldı. Ghazal’in çağrısının, Humus’ta Alevilerin çoğunlukta olduğu bir mahallede camiye düzenlenen ve 8 kişinin öldüğü saldırının ardından geldiği kaydedildi.

GEÇİŞ HÜKÜMETİNDEN SERT GÜVENLİK HAMLESİ

Başkan Ahmed al Sharaa liderliğindeki Suriye geçiş hükümeti, ülke genelinde güvenlik önlemlerini sıkılaştırdı. Eski rejimle bağlantılı ve kargaşayı körüklemekle suçlanan kişi ve grupların takibe alındığı bildirildi. Yönetim, mezhepçi söylemlerin Suriye’de yeni bir kriz dalgası oluşturabileceği uyarısında bulundu.

ESAD SONRASI YENİ DÖNEM

Yaklaşık 25 yıl Suriye’yi yöneten Beşar Esad, ülkeyi terk ederek Rusya’ya kaçtı. 1963’ten bu yana iktidarda olan Baas rejiminin sona ermesinin ardından ocak ayında Ahmed al Sharaa başkanlığında yeni bir yönetim kuruldu. Lazkiye’de yaşanan son saldırılar, Suriye’de geçiş sürecinin ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

