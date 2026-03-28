Suudi Arabistan'daki üsse saldırı! 12 ABD askeri yaralandı, E-3 Sentry uçağı hasar gördü
İran'ın, Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'ne yaptığı dron saldırısında, 12 Amerikan askerinin yaralandığı ve ABD'ye ait E-3 Sentry havadan komuta ve kontrol uçağının hasar aldığı iddia edildi.
İran'ın Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'ne düzenlediği iddia edilen saldırıda 12 ABD askerinin yaralandığı ve bazı ABD yakıt ikmal uçaklarının hasar gördüğü bildirildi.
- İran'ın Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'ne saldırdığı iddia edildi.
- Saldırıda ikisi ağır olmak üzere 12 ABD askerinin yaralandığı öne sürüldü.
- Birden çok ABD yakıt ikmal uçağı E-3 Sentry'nin hasar gördüğü aktarıldı.
- Yetkililere dayandırılarak, yaralı askerlerin vurulan bir binanın içinde olduğu belirtildi.
- En az 1 füze ve birkaç insansız hava aracının üssü vurduğu bilgisi verildi.
Wall Street Journal gazetesinin, ABD'li ve Suudi yetkililere dayandırdığı haberine göre, İran, dün Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'ne dron saldırısı düzenledi.
Orta Doğu'da kritik gelişme: Binlerce deniz piyadesi bölgede!
Saldırıda, ABD'ye ait E-3 Sentry havadan komuta ve kontrol uçağı hasar alırken, 12 Amerikan askeri de yaralandı.
Saldırıda, bazı yakıt ikmal uçaklarında da hasar oluştu.
ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.