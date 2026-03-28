İran'ın, Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'ne yaptığı dron saldırısında, 12 Amerikan askerinin yaralandığı ve ABD'ye ait E-3 Sentry havadan komuta ve kontrol uçağının hasar aldığı iddia edildi.

Wall Street Journal gazetesinin, ABD'li ve Suudi yetkililere dayandırdığı haberine göre, İran, dün Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'ne dron saldırısı düzenledi.

Saldırıda, ABD'ye ait E-3 Sentry havadan komuta ve kontrol uçağı hasar alırken, 12 Amerikan askeri de yaralandı.

Saldırıda, bazı yakıt ikmal uçaklarında da hasar oluştu.

Suudi Arabistan'daki üsse saldırı! 12 ABD askeri yaralandı, E-3 Sentry uçağı hasar gördü

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Haberle İlgili Daha Fazlası