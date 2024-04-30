Tank yanlışlıkla bombaladı: İki İsrailli asker daha 'dost ateşi'nde öldü

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı 30 Nisan 2024 22:30 - Güncelleme: 30 Nisan 2024 22:31 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

Gazze'de aylardır hava, kara ve deniz saldırıları ile katliam gerçekleştiren İsrail yine kendi askerini vurdu. İsrail tankı içinde İsrail askerlerinin olduğu binayı yanlışlıkla bombaladı, 2 asker 'dost ateşi' ile öldü.