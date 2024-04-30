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Tank yanlışlıkla bombaladı: İki İsrailli asker daha 'dost ateşi'nde öldü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Tank yanlışlıkla bombaladı: İki İsrailli asker daha &#039;dost ateşi&#039;nde öldü

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Gazze'de aylardır hava, kara ve deniz saldırıları ile katliam gerçekleştiren İsrail yine kendi askerini vurdu. İsrail tankı içinde İsrail askerlerinin olduğu binayı yanlışlıkla bombaladı, 2 asker 'dost ateşi' ile öldü.

İsrail ordusu 27 Nisan'da Gazze Şeridi'nde 2 askerin öldüğü saldırıya ilişkin soruşturmayı tamamladı.

Times Of Israel gazetesinde yer alan habere göre, Gazze’nin kuzeyini güneyinden ayıran Netzarim Koridoru’na yakın bir bölgedeki Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayı üyeleri ile İsrail askerleri arasında çıkan çatışmada, bir İsrail tankı olayda öldürülen 2 askerin de olduğu binayı 'yanlışlıkla' bombaladı.

İsrail ordusu, 27 Nisan'da Gazze'deki çatışmalarda 2 askerinin öldüğünü duyurmuştu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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