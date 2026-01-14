Tayland'da seyir halindeki bir tren, üzerine inşaat vinci düşmesi sonucunda raydan çıktı. Meydana gelen kazada 22 kişi hayatını kaybederken, en az 30 kişi de yaralandı.

Tayland basınına göre, sabah saatlerinde başkent Bangkok'tan ülkenin kuzeydoğusuna giden bir tren, üzerine inşaat vincinin düşmesi sonucu raydan çıktı ve devrildi.

Taylandda inşaat vinci trenin üzerine devrildi: 22 ölü, en az 30 yaralı

Tayland polisi, Nakhon Ratchasima eyaletine bağlı Sikhio ilçesinde Bangkok’un yaklaşık 230 kilometre kuzeydoğusunda yüksek hızlı tren projesinde çalışan bir vincin çöktüğünü ve seyir halindeki trenin vagonlarından birinin üzerine düştüğünü duyurdu.

22 ÖLÜ, EN AZ 30 YARALI

Kazada ilk belirlemelere göre en az 22 kişinin hayatını kaybettiği, 30’dan fazla kişinin yaralandığı ifade edildi. Yetkililer, trenin raydan çıkması sonucu çıkan yangının söndürüldüğü ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisini paylaştı.

Trende bulunan yolcu sayısına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

