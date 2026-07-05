Yunanistan'da orman yangınının ardından yükselen yoğun duman endişeye neden oldu. Uzmanlar, dumanın sağlığa zararlı maddeler içerdiğini belirterek vatandaşlara kapı ve pencerelerini kapalı tutmaları uyarısında bulundu.

Yunanistan'ın Selanik kenti yakınlarındaki Oraiokastro bölgesinde etkili olan orman yangını, çevre ve halk sağlığı açısından ciddi risk oluşturuyor. Yangında zarar gören geri dönüşüm tesisleri ile sanayi malzemelerinden yükselen yoğun duman nedeniyle hava kalitesinin önemli ölçüde bozulduğu bildirildi.

Yunanistan'daki AtmoHub Atmosfer Bilgilendirme Merkezi, yangının ardından havadaki ince partikül madde (PM2.5 ve PM10) seviyelerinde ciddi artış beklendiğini açıkladı. Uzmanlar, bu durumun özellikle hassas gruplar için sağlık riski oluşturduğuna dikkat çekti.

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"SON DERECE ZEHİRLİ BİR KARIŞIM"

Selanik Aristoteles Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dimosthenis Sarigiannis, yangından yükselen dumanın yalnızca yanan ormanlık alandan kaynaklanmadığını belirtti.

Sarigiannis, geri dönüşüm tesisleri, sanayi malzemeleri, deterjanlar, yağlar ve çeşitli geri dönüştürülebilir ürünlerin yanması sonucu "son derece zehirli bir karışım" oluştuğunu ifade etti.

Uzman isim, bu dumanın göz ve boğaz tahrişine yol açan maddelerin yanı sıra benzen, furan ve dioksin gibi kanserojen bileşikler içerdiğini söyledi.

RİSK GRUBUNA KRİTİK UYARI

Yetkililer ve uzmanlar, özellikle çocuklar, yaşlılar ve solunum yolu rahatsızlığı bulunan kişilerin zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması gerektiğini vurguladı.

Vatandaşlardan kapı ve pencerelerini kapalı tutmaları, açık havada uzun süre kalmamaları ve hava kalitesine ilişkin resmi uyarıları takip etmeleri istendi.

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