Suriye hükümet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 10 Mart Anlaşması'na dair Şam’da yapılan görüşme sonuçsuz kaldı. PKK/SDG terör örgütü ile Suriye hükümeti arasında yapılan görüşme, anlaşmanın sahada uygulanmasını hızlandıracak somut sonuçlar vermedi. Daha sonra ek görüşmeler yapılması konusunda mutabık kalındı.

Mazlum Abdi liderliğindeki terör örgütü PKK/SDG heyeti Suriye’nin başkenti Şam'da Suriyeli hükümet yetkilileriyle bir araya geldi.

Terör örgütü PKK/SDG ile Şam yönetimi arasında askerî entegrasyon sürecine ilişkin görüşmeler, son dönemde artan karşılıklı suçlamalar ve muhtemel saldırı iddialarının gölgesinde yeniden başladı. Terör örgütü, toplantının ardından yaptığı ikinci açıklamada görüşmelerin tamamlandığını, ancak ayrıntılar ile sonuçların daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

PKK/SDG'ye bağlı basın irtibat merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü lideri Mazlum Abdi komutasındaki bir heyet, Suriye yönetimiyle askeri entegrasyon sürecini görüşmek üzere Suriye'nin başkenti Şam'da hükümet yetkilileriyle bir araya geldi.

Görüşmeye katılan heyette örgüt komutanı Abdi'nin yanı sıra Genel Komutanlık üyeleri Sozdar Derik ve Sîpan Hemo da yer aldı. Ayrıca, ABD liderliğindeki uluslararası DEAŞ karşıtı koalisyonun Doğal Kararlılık Operasyonu (Operation Inherent Resolve) komutanlarından Kevin J. Lambert'in de toplantıda bulunduğu belirtildi.

GÖRÜŞMELER SONUÇSUZ KALDI

PKK/SDG, toplantının ardından ikinci bir açıklama yaparak görüşmelerin sona erdiğini, ancak detaylar ve sonuçların daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

Terör örgütü PKK/SDG ve Suriye hükümeti arasındaki görüşmelerden sonuç çıkmadı

Ancak, Suriye hükümeti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Şam'da gerçekleştirilen ve 10 Mart Anlaşması'na odaklanan görüşme sonuçsuz kaldı.

Suriye Arap Haber Ajansı (SANA) ve Suriye televizyonu Syria TV'nin bir hükümet yetkilisine dayanarak bildirdiğine göre SDG terör örgütü ile Suriye hükümeti arasındaki bu görüşmeler, anlaşmanın sahada uygulanmasını hızlandıracak somut bir sonuç vermedi. Tarafların daha sonra ek görüşmeler yapılması konusunda anlaştığı bildirildi.

MASADA İKİ TEMEL BELGE VE UZATILAN 10 MART ANLAŞMASI

Diğer taraftan, İmza sürecinde iki kritik belgenin devreye girdiği bildirildi. Bu belgelerden ilki, DEAŞ’e karşı ortak mücadele stratejisini ele alıyor. İkinci belge ise PKK/SDG teröristlerinin tümenler halinde Suriye ordusuna entegrasyonunun hukuki ve askerî yol haritasını belirliyor. Ayrıca, daha önce imzalanmış olan ve sivil idari düzenlemeleri kapsayan 10 Mart Anlaşması’nın uygulama süresinin uzatıldığı da açıklandı.

"BUNDAN SONRAKİ AŞAMA TERÖRÜN TAMAMEN İMHASI OLACAKTIR"

Öte yandan, Türkiye, yerli ve millî savunma atılımlarıyla bölgedeki güç dengelerini değiştirirken, yıllardır süregelen sorunlarını da birer birer ortadan kaldırıyor. 2024 yılında Suriye, kanlı rejimin baskısından kurtarılmış, 2025'te ise PKK terör örgütü silah bırakmaya zorlanmıştı. 2026 hedefi ise örgütün Suriye kolunun tamamen lağvedilmesi olarak belirlendi.

Bölücü emellerinden vazgeçmeyen ve İsrail destekli olan PKK/SDG terör örgütü, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Florida'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeden beklediği desteği bulamadı. Şam merkezli kaynaklar, PKK/SDG'nin kantonlardan bölgesel özerkliğe geçiş statükosunu tescil etme çabalarına daha sert karşılık verileceğini bildirdi. Suriyeli kaynaklar, 29 Aralık'ta PKK/YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin ile Şam'da yapılması planlanan görüşmeyi kendilerinin iptal ettiğini belirterek, "SDG kanadının oyalama taktiğine müsamaha gösterilmeyecek. Terör örgütü entegrasyon fırsatını heba ediyor. Bundan sonraki aşama, terörün tamamen imhası olacaktır" açıklamasında bulunmuştu.





