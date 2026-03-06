ABD’nin ünlü TIME dergisi, Mart 2026 sayısında yayımladığı 'Trump’ın Savaşı' başlıklı kapağıyla gündeme bomba gibi düştü. ABD'nin son dönemde gerçekleştirdiği askeri operasyonlara gönderme yapan dergi, kapakta Trump'la özdeşleşen "Amerika’yı Yeniden Büyük Yap" sloganının farklı ülkelere dönüştürülmüş hâllerini servis etti. Ünlü derginin bu göndermesi, Trump’ın askeri politikalarına dair artan eleştirilerin bir yansıması olarak yorumlandı.

ABD merkezli TIME dergisi, Mart 2026 tarihli kapağında “Trump’s War” (Trump’ın Savaşı) başlığıyla dikkatleri üzerine çekti. Derginin konuya ilişkin ele aldığı kapsamlı yazıda, Donald Trump’ın ikinci döneminde “barışçı lider” olma vaadine rağmen, birden fazla ülkede askeri müdahale gerçekleştirdiği belirtildi. Öte yandan dergide ADB-İsrail tarafından İran’a karşı yürütülen kapsamlı hava operasyonlarına geniş yer verildi.

Time dergisinden Trumpa Orta Doğu göndermesi! O slogan yeniden gündemde

ABD'NİN YÜRÜTTÜĞÜ ASKERİ OPERASYONLARA SEMBOLİK BİR ELEŞTİRİ

Kapakta kullanılan kırmızı şapkaların üzerinde 'Make Iran Great Again, Make Venezuela Great Again, Make Iraq Great Again, Make Syria Great Again, Make Yemen Great Again, Make Somalia Great Again, Make Ecuador Great Again ve Make Nigeria Great Again' sloganlarının yer aldığı görüldü. Bu ifadeler, Trump’la özdeşleşen MAGA (Make America Great Again - Amerika’yı Yeniden Büyük Yap) sloganının dönüştürülmüş hâlleri olarak dikkat çekerken, ABD’nin son dönemde farlı ülkelerde yürüttüğü askeri operasyonlara yönelik bir eleştiri olarak yorumlanıyor.

Orta Doğu'yu kasıp kavuran savaşa görsel bir gönderme yapan dergi, ele aldığı kapsamlı yazıda da ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı saldırıların bölgedeki gerilimi daha da artırdığına ve çatışmanın bölgesel istikrarsızlık riskini yükselttiğine işaret etti.

Ünlü derginin Mart kapağı, uluslararası basında Trump’ın askeri politikalarına dair artan eleştirilerin bir yansıması olarak görülüyor.

