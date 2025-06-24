Trump 'barış zamanı' demişti! İran'a saldırılar yakında duracak iddiası!

İsrail'in 11 gündür sürdürdüğü İran'a saldırıların yakında sona ereceği iddia edildi. Aynı zamanda Netanyahu'dan İran’da "hedeflerine ulaşmaya çok yakınız" çıkışı geldi.

İran ve İsrail arasındaki çatışmalar 13 Haziran’dan bu yana devam ederken, adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, saldırıların yakında sona ereceğini iddia edildi.

İRAN'A SALDIRILAR YAKINDA SON BULACAK

İsrailli yetkili, İsrail'in İran'daki askeri hedeflerine yakında ulaşabileceğine inandığını belirterek, bunun da taraflar arasında ateşkesi başlatabileceğini söyledi. Yetkili, istihbarat servisleri tarafından belirlenen hedeflere yönelik saldırıların tamamlanmaya yakın olduğunu ifade etti.

NETANYAHU'DAN HEDEFLERİZE YAKINIZ ÇIKIŞI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 13 Haziran'dan bu yana geniş çaplı saldırılar düzenledikleri İran'da "hedeflerine ulaşmaya çok yakın" olduklarını öne sürdü.

İsrail'de yayın yapan Kanal 14 televizyonuna konuşan Netanyahu, İran'da "nükleer ve balistik füze tehdidini" ortadan kaldırmak olmak üzere iki hedefe de ulaşmaya çok yakın olduklarını belirtti.

Netanyahu, İran’a saldırıları bitirmek için koşulların uygun olup olmadığını sürekli gözden geçirdiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ve kendisinin, iki ülkenin İran’a karşı düzenlediği saldırılardan önceden haberi olduğunu iddia eden Netanyahu, "Onu şaşırtmadım. Eylemlerimiz konusunda tamamen bilgilendirilmişti. O da beni şaşırtmadı. Ben de onun eylemlerinden haberdardım.” ifadelerini kullandı.

TRUMP: TEBRİKLER DÜNYA ŞİMDİ BARIŞ ZAMANI

ABD Başkanı Donald, Trump İran'ın Katar'daki Amerikan Askeri Üssüne yaptığı saldırının ardından, Tahran yönetimine saldırıyı daha önceden bildirdiği için teşekkür etti. Saldırıda can kaybının olmadığını belirten Trump, "Tebrikler dünya şimdi barış zamanı" dedi.