ABD Başkanı Donald Trump, verdiği röportajla yine gündem oldu. İran savaşının ardından başkan olarak güç kullanma yetkisinin sınırları hakkında ne düşündüğü sorulan Trump, "sınırının olmadığı" cevabını verdi.

Amerikan Axios haber portalına röportaj veren ABD Başkanı Donald Trump, İran ile mutabakatın ardından siyasi gücü ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İran savaşının ardından başkan olarak güç kullanma yetkisinin sınırları hakkında ne düşündüğü sorusuna Trump şu cevabı verdi:

"Bir sınırı yok. Bu yönde bir ders almadım. Sınırların olduğunu biliyorum, ama burada sınır yok."

"BAŞKA KİM BÖYLE BİR ABLUKA UYGULAYABİLİRDİ Kİ?"

İran'ı askeri açıdan tamamen mağlup ettiklerini ve ABD ordusunun dünyanın en güçlü ordusu olduğunu belirten Trump, "Başka kim böyle bir abluka uygulayabilirdi ki? Tek bir geminin bile geçemediği bir deniz ablukası uyguladım. Bazıları denedi. Başaramadılar." dedi.

ABD-İran mutabakat zaptının başlangıçta Tahran’dan istediği "şartsız teslimiyet" anlamına gelip gelmediği sorulduğunda ise Trump, "Muhtemelen gerçekten de şartsız bir teslimiyet oldu." diye cevap verdi.

ABD Kongresindeki Demokratlar ve bazı Cumhuriyetçiler, başkanın İran'a karşı askeri bir eyleme geçme yetkisine tek başına sahip olmadığını ve Kongre onayına tabi olması gerektiğini savunuyordu.

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