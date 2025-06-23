ABD Başkanı Donald Trump, İran'da 3 nükleer tesise yapılan saldırının ardından yeni açıklama yaptı. Trump, "İran'da neden rejim değişikliği olmasın?" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki Fordo, Natanz ve İsfahan'daki 3 nükleer tesise B-2 hayalet bombardıman uçaklarıyla saldırının ardından yeni açıklamalarda bulundu.

İlgili Haber ABD uranyum stoklarının peşinde! Saldırının perde arkası ortaya çıkıyor

Daha önce hedeflerinin İran'da rejim değişikliği olmadığını söyleyen Trump, bu kez açık açık Hamaney rejiminin devrilmesi mesajı verdi. Trump, "İran'da neden rejim değişikliği olmasın?" dedi.

Truth Social üzerinden açıklama yapan ABD Başkanı şu ifadeleri kullandı:

NÜKLEER TESİSLERDEKİ HASARIN ANITSAL OLDUĞU SÖYLENİYOR

İran'daki Nükleer tesislerdeki hasarın "anıtsal" olduğu söyleniyor. Vuruşlar sert ve isabetliydi. Askerimiz büyük bir beceri gösterdi. Teşekkürler!

REJİM DEĞİŞİKLİĞİ DOĞRU DEĞİL AMA NEDEN OLMASIN?

"Rejim Değişikliği" terimini kullanmak politik olarak doğru değil, ancak mevcut İran Rejimi İRAN'I TEKRAR BÜYÜK YAPAMIYORSA, neden bir rejim değişikliği olmasın?

B-2'LER GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE İNDİ

BÜYÜK B-2 pilotları Missouri'ye güvenli bir şekilde indi. İyi bir iş çıkardığınız için teşekkürler!