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İran'a saldırılar bitmeyecek! Netanyahu ABD'nin Fordo nükleer tesislerine saldırısını övdü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İran&#039;a saldırılar bitmeyecek! Netanyahu ABD&#039;nin Fordo nükleer tesislerine saldırısını övdü
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'la bir yıpratma savaşına sürüklenmeyeceklerini ancak hedeflerine ulaşana kadar saldırıları bitirmeyeceklerini söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki nükleer tesislere gece boyunca bombalı saldırı emri vermesinin ardından İsrail'in İran'daki hedeflerine "bir adım daha yaklaştığını" söyledi.

Netanyahu, televizyonda düzenlediği basın toplantısında, "Çok önemli bir başarıya ulaştık ve Başkan Trump sayesinde hedeflerimize bir adım daha yaklaştık" dedi ve "hedeflere ulaşıldığında operasyon sona erecek" diye ekledi.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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