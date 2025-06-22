İran'a saldırılar bitmeyecek! Netanyahu ABD'nin Fordo nükleer tesislerine saldırısını övdü
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'la bir yıpratma savaşına sürüklenmeyeceklerini ancak hedeflerine ulaşana kadar saldırıları bitirmeyeceklerini söyledi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki nükleer tesislere gece boyunca bombalı saldırı emri vermesinin ardından İsrail'in İran'daki hedeflerine "bir adım daha yaklaştığını" söyledi.
Netanyahu, televizyonda düzenlediği basın toplantısında, "Çok önemli bir başarıya ulaştık ve Başkan Trump sayesinde hedeflerimize bir adım daha yaklaştık" dedi ve "hedeflere ulaşıldığında operasyon sona erecek" diye ekledi.
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Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Baki Sancak