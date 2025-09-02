Trump, İsrail lobisinin Kongre'deki etkisini kaybettiğini kabul etti

ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü yaptığı açıklamada, İsrail'in Kongre'deki tarihi güçlü lobi varlığının önemli ölçüde zayıfladığını kabul etti ve değişen siyasi dinamiklere ve genç Cumhuriyetçiler arasındaki desteğin azalmasına işaret etti.

Trump, Oval Ofis'te Daily Caller'a verdiği röportajda, bir zamanlar "Kongre'nin en güçlü lobisi" olan İsrail lobisinin artık milletvekilleri üzerindeki eski nüfuzunu koruyamadığını söyledi. Bu yorumlar, anket verilerinin Cumhuriyetçi Parti'nin genç nüfusu arasında İsrail'e karşı artan şüpheciliği göstermesinin ardından geldi.

Donald Trump, Daily Caller muhabiri Reagan Reese'e, "İsrail, Kongre'de gördüğüm en güçlü lobiye, kuruluşa, şirkete, kuruma veya devlete sahipti. Bugün ise o kadar güçlü bir lobisi yok. Bu inanılmaz" açıklamasında bulundu.

Trump, bu değişimi, Kongre dinamiklerindeki değişime bağladı ve özellikle Temsilci Alexandria Ocasio-Cortez ile İsrail tartışmaları etrafındaki siyasi manzarayı değiştiren "çılgınlar" olarak adlandırdığı ilerici milletvekillerine atıfta bulundu.

ANKETLER TRUMP'IN SÖYLEMİNİ DESTEKLİYOR

Pew Araştırma Merkezi'nin Mart ayında yaptığı bir anket, ankete katılan ABD'li yetişkinlerin %53'ünün İsrail hakkında olumsuz görüşlere sahip olduğunu, bu oranın 2022'de %42 olduğunu ortaya koydu. 50 yaşın altındaki Cumhuriyetçiler arasında ise olumsuz görüşler aynı dönemde %35'ten %50'ye yükseldi.

Trump, "Bir zamanlar kötü konuşamazdınız, politikacı olmak istiyorsanız kötü konuşamazdınız. Ama bugün, biliyorsunuz, AOC artı üç tane var ve bir sürü deli var ve gerçekten de her şeyi değiştirdiler" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı, gerilemenin yaklaşık 15 yıl önce başladığını öne sürerek, İsrail'in daha önce "Kongre üzerinde tam kontrole" sahip olduğunu ancak artık bu konumunu koruyamadığını söyledi.