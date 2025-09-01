Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Donald Trump günler sonra ortaya çıktı! Yorgun hali hastalık iddialarını gündeme getirdi

Donald Trump günler sonra ortaya çıktı! Yorgun hali hastalık iddialarını gündeme getirdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Donald Trump günler sonra ortaya çıktı! Yorgun hali hastalık iddialarını gündeme getirdi
Haber, Sağlık Durumu, Beyaz Saray, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta salı günkü kabine toplantısından bu yana kamuoyunun karşısına çıkmaması, resmi programlarının da iptal edilmesi, Washington’da büyük bir gizeme neden olmuştu. 6 gün sonra ortaya çıkan Trump'ın yorgun hali gözlerden kaçmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta salı günü düzenlenen kabine toplantısından bu yana kamuoyunun karşısına çıkmamıştı. Resmi programların da iptal edilmesi Trump’ın nerede olduğu ve sağlık durumuna ilişkin söylentileri alevlendirmişti.

Donald Trump günler sonra ortaya çıktı! Yorgun hali dikkatleri çekti - 1. Resim

Son zamanlarda elindeki morluklar ve ayak bileklerindeki şişliklerden dolayı hasta olduğuna dair iddialar bulunan Trump'ın kameraların önünde gözükmemesi dikkatleri çekmişti. Beyaz Saray'dan da Trump'la ilgili bir açıklama yapılmaması komplo iddialarını artırmıştı.

Donald Trump günler sonra ortaya çıktı! Yorgun hali dikkatleri çekti - 2. Resim

TRUMP 6 GÜN SONRA ORTAYA ÇIKTI

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 gündür kameralar karşısına geçmemesinin ardından bugün yeni görüntüsü ortaya çıktı. Ajanslarda yer alan karelerdeTrump, Ulusal Golf Kulübü'ne doğru yola çıkmak üzere Beyaz Saray'dan çıkıyor ve konvoyuna doğru yürüyor.Fotoğraflarda Trump'ın yorgun hali dikkat çekerken hakkındaki hasta iddiaları bir kez daha gündeme geldi.

Donald Trump günler sonra ortaya çıktı! Yorgun hali dikkatleri çekti - 3. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

