Donald Trump günler sonra ortaya çıktı! Yorgun hali hastalık iddialarını gündeme getirdi

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta salı günü düzenlenen kabine toplantısından bu yana kamuoyunun karşısına çıkmamıştı. Resmi programların da iptal edilmesi Trump’ın nerede olduğu ve sağlık durumuna ilişkin söylentileri alevlendirmişti.

Son zamanlarda elindeki morluklar ve ayak bileklerindeki şişliklerden dolayı hasta olduğuna dair iddialar bulunan Trump'ın kameraların önünde gözükmemesi dikkatleri çekmişti. Beyaz Saray'dan da Trump'la ilgili bir açıklama yapılmaması komplo iddialarını artırmıştı.

TRUMP 6 GÜN SONRA ORTAYA ÇIKTI

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 gündür kameralar karşısına geçmemesinin ardından bugün yeni görüntüsü ortaya çıktı. Ajanslarda yer alan karelerdeTrump, Ulusal Golf Kulübü'ne doğru yola çıkmak üzere Beyaz Saray'dan çıkıyor ve konvoyuna doğru yürüyor.Fotoğraflarda Trump'ın yorgun hali dikkat çekerken hakkındaki hasta iddiaları bir kez daha gündeme geldi.