New York'taki John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda gazetecilere konuşan Trump, hem Hürmüz Boğazı yakınlarında düşen ABD helikopterindeki pilotların sağlık durumuna açıklık getirdi hem de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı gizli görüşmenin detaylarını ilk kez paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, New York'taki John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda kameraların karşısına geçti.

New York Times'ın Hürmüz Boğazı yakınlarında bir ABD Apache saldırı helikopterinin düştüğüne ilişkin haberinin sorulması üzerine Trump, helikopterde bulunan iki pilotun sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Trump, "Pilotlar iyi. Kimse yaralanmadı. Yarın bir rapor yayınlayacağız" dedi.

HÜRMÜZ BOĞAZI YAKINLARINDA DÜŞTÜ

New York Times'ın haberine göre ABD Ordusu'na ait Apache saldırı helikopteri, Hürmüz Boğazı yakınlarında henüz netleşmeyen koşullar altında düştü. İran devlet medyası da yabancı basına dayandırdığı haberlerde kazayı doğruladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ve Pentagon ise olayla ilgili henüz resmi açıklama yapmadı.

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TRUMP: NETANYAHU'YA "EN KISA SÜREDE DUR" DEDİM

Trump, bir gazetecinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan İran'a yönelik saldırıları durdurmasını isteyip istemediği yönündeki sorusuna da cevap verdi.

ABD Başkanı, "Hayır. Ona neyin doğru olduğunu yapmasını söyledim ama mümkün olan en kısa sürede durmasını istiyorum. Bu konu Lübnan'la da ilgili ve sona ermeli" ifadelerini kullandı.

"İRAN İLE 2-3 GÜN İÇİNDE ANLAŞMA ŞANSIMIZ VAR"

28 Şubat'ta ABD-İsrail ittifakının İran'a yönelik başlattığı operasyonlardan bu yana küresel ekonomiyi sarsan ve enerji fiyatlarını zirveye çıkaran krizde, diplomatik bir çözümün de çok yakın olduğunu iddia eden Trump, müzakereler konusunda yeniden iyimser olduğunu aktardı. Pakistan’ın liderlik ettiği arabuluculuk faaliyetlerinin sürdüğünü hatırlatan ABD Başkanı,muhtemel bir askeri harekatın alternatifi olarak masayı işaret etti:

"İki veya üç gün içinde İran ile bir anlaşma imzalamak için son derece iyi bir şansımız var. Çok, çok iyi, sağlam ve güçlü bir anlaşmaya varmaya çok yakınız. Eğer gidip bombalamaya başlarsak — ki istersek bunu askeri olarak çok kolay yapabiliriz ve iki ya da üç hafta daha bombalamaya devam edersek ellerinde hiçbir şey kalmayacak. Ama böyle bir durumda Hürmüz Boğazı aylarca açık kalmaz. Bombalamaya başlarsak biliyorsunuz ki çok sayıda insan ölecek. Kim bunu ister ki? Ben kesinlikle istemem."

NELER OLMUŞTU?

Trump, İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna Netanyahu ile İran’la karşılıklı saldırılara ilişkin gerçekleştirdiği telefon görüşmesi hakkında konuşmuştu.

Netanyahu'dan İran'ın füze saldırılarına karşılık vermemesini talep ettiğini belirten Trump, "Bibi'ye ne yapacağı konusunda çok dikkatli olması gerektiğini, aksi takdirde çok yakın bir zamanda İran karşısında tek başına kalabileceğini söyledim." ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından "son dakikada" haberdar edildiğini vurgulayarak buna rağmen saldırının kapsamını sınırlandırmayı başardığını kaydetti.

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