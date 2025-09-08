Trump’ı golf sahasında öldürmeye çalıştı! Uçaksavar planı kan dondurdu

Florida’da, ABD Başkanı Donald Trump’a suikast girişiminde bulunduğu iddia edilen 59 yaşındaki Ryan Routh’un yargılandığı dava başladı. Routh, duruşmalarda kendi savunmasını yapacak.

Routh 2024 yılı Eylül ayında Palm Beach’teki bir golf sahasında Trump’a yönelik saldırı girişiminde bulunmuştu.

Sanık, hakkında ömür boyu hapis cezası öngörülen beş suçlamayı reddetti.

Routh’un, jüriye hitap edeceği, tanıklara soru sorabileceği ve mahkeme salonunda podyum kullanabileceği duyuruldu.

Ancak mahkeme, sanığın salon içinde serbest dolaşmasına izin vermeyecek.

'NİYET EKSİKLİĞİ' ÜZERİNDEN SAVUNMA

Mahkeme kayıtlarına göre Routh, Trump’a yönelik suikast niyetinde olmadığını öne sürüyor ve savunmasının merkezine kendi karakterini yerleştiriyor.

El yazısıyla kaleme aldığı mektuplarda, “Bu davanın tamamı karakter üzerine kurulu” ifadesini kullandı.

Savcılar ise Routh’un saldırıyı aylar öncesinden planladığını, askeri sınıf bir tüfek temin ettiğini, kullan-at telefonlarla iletişim kurduğunu ve Trump’ın hareketlerini yakından izlediğini iddia etti.

UÇAKSAVAR SİLAH GİRİŞİMİ İDDİASI

İddianamede, Routh’un Ukrayna vatandaşı olduğunu düşündüğü biri aracılığıyla uçaksavar silahları temin etmeye çalıştığı, Trump’ın özel uçağının fotoğrafını bu kişiye gönderdiği ve “Trump’ın seçilmemesi için ekipmana ihtiyacım var” dediği yer aldı.

Dava dosyasında, sanığın suikast planını içeren bir mektubu bir arkadaşına teslim ettiği ve notta, “Donald Trump’a yönelik bir suikast girişimiydi... Elimden geleni yaptım,” ifadelerinin yer aldığı kaydedildi.

Routh’un, Trump ile yüzleşme, golf maçı yapma ve fiziksel mücadele önerileri gibi sıra dışı talepleri mahkeme kayıtlarına yansıdı. Yargıç Aileen Cannon, sanığın mahkemeyi “planlı kaos” ortamına çevirmeye çalıştığını belirterek bazı savunma taktiklerine sınırlamalar getirdi.

YARGIÇ HAKKINDAKİ TARTIŞMALAR

Davayı, Trump tarafından atanan Yargıç Cannon yürütüyor. Sanık, yargıcın davadan çekilmesini talep etti ancak bu talep mahkeme tarafından reddedildi. Cannon, “iddia edilen mağdurla hiçbir ilişkim yoktur” diyerek tarafsızlık vurgusu yaptı.

Florida’nın Fort Pierce kentindeki federal mahkemede başlayan dava kapsamında jüri seçimi üç gün sürecek. Mahkeme, jüri üyelerinin kimliklerinin gizli tutulmasına ve duruşma boyunca kısmen tecrit edilmelerine karar verdi.

Davanın iki ila dört hafta sürmesi bekleniyor.