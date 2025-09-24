Trump'ın BM ziyaretinde art arda aksilikler: Yürüyen merdiven durdu, prompter bozuldu

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, BM binasına girişte yürüyen merdivene adım attıkları anda sistem aniden durdu. Merdivenlerin çalışmaması üzerine çift, merdivenleri yürüyerek çıkmak zorunda kaldı. O anlar kameralara yansıdı ve sosyal medyada geniş yankı buldu.

Trump'ın yaşadığı tek aksilik bu olmadı. BM Genel Kurulu'nda kürsüye çıkarak konuşmasına başlayan Trump, bu kez de prompter arızasıyla karşılaştı. Konuşma sırasında teknik ekibin müdahalesine rağmen sistem kısa süreli olarak devre dışı kaldı.

BEYAZ SARAY'DAN SERT TEPKİ

Yaşananların ardından Beyaz Saray’dan açıklama geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Eğer BM'de biri, Başkan ve First Lady yürüyen merdivene adım atarken kasıtlı olarak onu durdurduysa, bu kişi derhal işten çıkarılmalı ve soruşturulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Sözcü Leavitt, The Times gazetesinin söz konusu olayı pazar günü haberleştirdiğini ve bazı BM çalışanlarının, Trump'ın BM fonlarını kesmesi nedeniyle yürüyen merdiveni bilerek durdurduğu yönünde espriler yaptığını iddia ettiğini de hatırlattı.

Söz konusu iddialar, Trump destekçileri tarafından "küçük düşürme girişimi" olarak değerlendirilirken, olayın kasıtlı olup olmadığıyla ilgili BM tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.