Trump’ın şirketi bölgedeki savaş kaosunu resmen ticari bir fırsata çevirdi. Mirror’ın deşifre ettiği yazışmalar İngiltere’de büyük bir skandalın fitilini ateşledi.

Donald Trump’ın İran’a yönelik saldırı emri, Ortadoğu'da turizm rotalarını altüst etmeye devam ediyor.

İngiliz basınına göre Trump Ayrshire’daki Turnberry'deki tesisini kullanmak için harekete geçti.

Mirror tarafından incelenen e-postalarda, tesis yöneticileri golf tur operatörlerine yazarak, "Orta Doğu’daki olaylar nedeniyle aksayan planlarınızı bize kaydırın" teklifinde bulundu.

Trump’ın İran’a karşı ticari hamlesi ifşa oldu: Dubai boş kaldı, milyonlarca dolar ABD Başkanına gitti

"HEM BOMBALIYOR HEM KAZANIYOR"

Trump’ın İran’ın enerji santrallerini vurmak için verdiği "48 saatlik" ültimatom tüm bölgeyi ateşe attı. Ancak Trump’ın kendi şirketleri, söz konusu kaosu fırsata çevirdi. İngiliz basını Trump'ı yerden yere vurdu:

"Trump şirketi tur operatörlerine ''Dubai'ye değil, bize gelin' diye mesajlar attı. Rezilce bir durum, savaşı kendi şirketleri için çıkardı. Dubai boş kaldı, milyonlarca dolar ABD Başkanı'na gitti"

"TRUMPFLASYON" KAPIDA, STARMER ACİL TOPLANTIDA

Öte yandan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, savaş nedeniyle fırlayan enerji maliyetleri üzerine acil COBR toplantısı düzenleme kararı aldı.

İngiliz ekonomistler, "Trumpflasyon" (Trump kaynaklı enflasyon) uyarı yapmıştı.

