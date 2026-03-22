Bloomberg’in sızdırdığı bilgilere göre, Donald Trump’ın İran’a savaş açma kararı tamamen dış baskıların eseri. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve medya patronu Rupert Murdoch’un "Tahran’ı ele geçir" telkinleriyle hareket eden Trump, kendi ekibi içindeki derin itirazlara rağmen bölgeyi ateşe attı. Başta Başkan Yardımcısı JD Vance ve Susie Wiles olmak üzere, yönetimin kilit isimleri bu "kötü planlanmış" savaşa karşı gizli bir direniş yürütüyor.

Trump’ın ikinci döneminde kurduğu "sadık" kabine, İran Savaşı ile ilk büyük sınavını veriyor. Beyaz Saray içinden sızan bilgilere göre, Trump’ı bu felakete sürükleyen asıl isimler kendi danışmanları değil, dışarıdaki müttefikleri oldu.

Netanyahu ve Murdoch’un başını çektiği "şahin" kanat, Trump’ı her fırsatta Tahran’a saldırmaya teşvik ederken, Beyaz Saray koridorlarında ise sessiz bir panik hakim.

VANCE VE WİLES’TAN "SESSİZ MUHALEFET"

Bloomberg'ün aktardığına göre, Başkan Yardımcısı JD Vance ve Beyaz Saray Genel Sekreteri Susie Wiles, Trump’ın kontrolsüzce artan gücünü dizginlemeye çalışan iki müttefik olarak öne çıkıyor.

Wiles, kararın risklerini Trump’a detaylıca anlatmaya çalışırken, Vance kapalı kapılar ardında diğer yetkilileri bu savaşa karşı çıkmaya çağırdı.

Vance’in özellikle Trump ekibine "İran’la yapılacak bir savaşın sonu ne olacak?" sorusunu yüksek sesle sorduysa da cevap alamadı.

MEDYADA VEKALET SAVAŞI: VANCE SAF DIŞI MI KALIYOR?

Savaşın dördüncü haftasında enerji maliyetleri fırlarken ve ara seçimler tehlikeye girerken, Cumhuriyetçi Parti içinde de kılıçlar çekildi.

Lindsey Graham gibi isimler savaşı savunurken, Tucker Carlson ve Steve Bannon gibi figürler Trump’ın "seçim vaatlerini terk ettiğini" demeçlerini öne çıkararak saldırıları eleştirdi. Özellikle JD Vance, şahin kanadın bir numaralı hedefi oldu.

Medyada Vance’in gelecekteki başkanlık şansını bitirmeye yönelik bir vekalet savaşı yürütülürken, müttefikleri Vance’in kartlarını "gizli tuttuğunu" ve asıl mücadelenin partinin geleceği için verildiğini ileri sürdü.

"EVET EFENDİM" KABİNESİ

ABD'nin eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’a göre, Trump’ın bu dönemde tek istediği "sorgulamayan" bir ekip. Ancak Netanyahu’nun baskısıyla alınan bu savaş kararı, ABD’yi uluslararası bir krizin eşiğine sürükledi.

Kabine içinde karara açıkça karşı çıkan tek isim olan eski Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joe Kent, "Amerikan halkına fayda sağlamayan bu savaşta gençlerin ölmesini destekleyemem" diyerek istifa etti.

ARA SEÇİM KABUSU

Savaşın faturası sadece sahada değil, Amerikan halkının cebinde de hissediliyor.

Cumhuriyetçi stratejistler, artan yakıt fiyatlarının Kasım ayındaki ara seçimlerde partiyi bitirebileceğinden endişeli.

Bloomberg yazarı duruma ilişkin şunları aktardı:

"Trump "savaş bitince fiyatlar düşecek" dese de, kabine içindeki çatlaklar ve Netanyahu’nun bitmek bilmeyen talepleri Beyaz Saray’ı bir çıkmaz sokağa doğru sürüklüyor"

